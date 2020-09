La pandémie de coronavirus a rendu le marché des transferts incertain – et vous pouvez savoir quand les fenêtres s’ouvrent et se ferment ici – mais voici les rumeurs qui circulent dans les grandes ligues européennes et au-delà. Plus, Découvrez tous les derniers transferts majeurs effectués à travers l’Europe.

TOP STORY: Les saints rejettent l’approche des Spurs pour Ings

L’approche formelle de Tottenham pour l’attaquant de Southampton Danny Ings a été rejetée, selon le Guardian.

Jeudi, le Telegraph a révélé que les Spurs étaient intéressés par l’attaquant vedette des Saints après avoir accumulé 25 buts impressionnants en 38 apparitions pour le club de la côte sud la saison dernière. Mais le Guardian rapporte maintenant que même si Tottenham n’a pas encore soumissionné pour le joueur de 28 ans, une approche formelle pour l’attaquant a été rejetée.

L’article ajoute que Southampton garde l’espoir de rattacher Ings à un nouveau contrat à St. Mary’s. On prétend également que l’attaquant de l’Eintracht Francfort Bas Dost a attiré l’attention de Mourinho au milieu de la poursuite du club pour amener Gareth Bale en prêt du Real Madrid.

Southampton aurait rejeté les avances de Tottenham pour l’attaquant vedette Danny Ings. Under Armour

Après avoir échoué à signer Callum Wilson de Bournemouth, Mourinho aurait toujours besoin d’un autre attaquant. Cependant, il est peu probable que tout mouvement possible pour Dost soit permanent.

Man United explore les alternatives Sancho

Alors que les jours s’écoulent jusqu’à la clôture de la fenêtre de transfert, Manchester United explore des alternatives potentielles au Borussia Dortmund. Jadon sancho.

Et le dernier nom à apparaître sur la liste d’Ole Gunnar Solskjaer est l’ailier de Watford Ismaila Sarr, selon l’Independent. Bien que Sancho reste la cible n ° 1 de United, le rapport indique qu’il y a de plus en plus de doute qu’un accord entre les clubs sera conclu.

Liverpool serait également intéressé par Sarr, mais le budget des Reds serait insuffisant pour amener un joueur de sa qualité compte tenu de l’arrivée imminente de Thiago Alcantara du Bayern Munich. On prétend que United devra débourser au moins 30 millions de livres sterling pour signer Sarr.

Le transfert attendu des Spurs de Reguilon ravive l’intérêt de United pour Telles

Le transfert imminent de Sergio Reguilon à Tottenham a relancé l’intérêt de Manchester United pour le FC Porto Alex Telles, selon le point de vente portugais A Bola.

United surveillait Telles plus tôt cet été dans le but d’ajouter de la profondeur à leur équipe, et le rapport suggère que Solskjaer a renouvelé son intérêt pour l’arrière gauche de 27 ans en conséquence directe du déménagement prévu de Reguilon à Tottenham.

Telles serait disponible pour un peu plus de 18 millions de livres sterling avec un an restant sur son contrat avec Porto. On dit que les pourparlers de renouvellement du défenseur avec les anciens champions d’Europe ont échoué la semaine dernière après avoir demandé un salaire pouvant atteindre 88000 £ par semaine.

Tap-ins

– Milieu de terrain du Mexique et de Monterrey Carlos Rodriguez présente un intérêt pour la Lazio et après des mois de pourparlers, un accord pourrait être conclu assez rapidement, selon des sources consultées par Moises Llorens d’ESPN. Le jeune de 23 ans Rayé Le joueur a été très apprécié par l’entraîneur mexicain Gerardo « Tata » Martino et a brillé pour Monterrey en demi-finale de la Coupe du monde des clubs contre Liverpool en décembre dernier. Outre la Lazio, un certain nombre de clubs de Bundesliga et de la Liga ont également suivi les progrès d’un joueur qui a déjà remporté la Liga MX et la Ligue des champions de la CONCACAF et est largement considéré comme l’un des meilleurs de la jeune génération mexicaine.

– Mikel Arteta a beaucoup à réfléchir après que les responsables de Brentford aient dit aux chefs d’Arsenal qu’ils ne vendraient que le gardien de but David Raya s’il leur est prêté pour le reste de la saison. Arsenal poursuit un gardien de but suppléant après le départ d’Emiliano Martinez pour Aston Villa. Après que le Telegraph ait rapporté que Brentford avait rejeté une offre de 10 millions de livres sterling d’Arsenal pour Raya, Sky Sports a affirmé que les abeilles n’étaient disposées à se séparer que d’un seul joueur lors de cette fenêtre de transfert: a déclaré Benrahma, qui est ciblé par Crystal Palace. Arsenal reste proche de signer le bouchon de Dijon Runar Alex Runarsson.

– Fulham tentera de signer le défenseur de Huddersfield Town Terence kongolo sur un accord permanent après avoir été impressionné par son prêt au club vers la fin de la saison dernière, selon Football Insider, qui ajoute que les Terriers sont prêts à se séparer de l’international néerlandais pour tenter de lever des fonds indispensables.