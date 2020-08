L’indice de référence de Wall Street, le S&P 500, a désormais largement récupéré les pertes subies lors du coronacrash et atteint de nouveaux sommets historiques. À l’heure actuelle (25 août), l’indice marque une hausse depuis le début de l’année égale à 6,4%. Pourtant, derrière la façade d’un coup de rein étonnant, la plupart des actions incluses dans l’indice restent encore dans le rouge. Sans les six principales valeurs technologiques (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google et Microsoft) qui gagnait 40%, le S&P 500 serait en fait toujours dans le rouge depuis le début de l’année.

Selon une analyse menée par Cnbc sur les données FactSet mises à jour à la clôture du 18 août dernier 38% seulement des actions qui composent le panier du S&P 500 avaient récupéré l’écart marqué par le début de l’effondrement (19 février). Une nette majorité des stocks a donc encore perdu du terrain pour se redresser.

Les trois stocks les plus touchés sont Norwegian Cruise Lines (-71%), Occidental Petroleum (-67%) et Carnival Corporation (-67%).

Le sort des différents secteurs, comme prévu, ils ont suivi des destins très différents: les plus fortes hausses ont été réalisées par le secteur des biens de consommation, suivi de près par la santé et, à quelque distance des technologies de l’information (graphique ci-dessous). Entre le 19 février et le 18 août, les secteurs de l’énergie et des services publics ont enregistré les plus faibles augmentations de la valeur marchande.

L’observation des regroupements par secteur ne permet toutefois pas de comprendre l’évolution très différenciée des différentes valeurs. Au sein du secteur soins de santépar exemple, toutes les entreprises n’ont pas profité du contexte qui a émergé avec Covid-19: 40% des actions de ce secteur sont encore négatives, en particulier Dentsply Sirona (-26%), Universal Health Services (-19%) et Cigna (-18%). Dans le secteur informatique, ces disparités sont encore plus évidentes.

UBS, sur quelles actions parier maintenant

A l’avenir, quels titres pourraient être destinés à enregistrer les meilleures performances?

Avec l’accélération progressive de la reprise mondiale, les experts d’UBS s’attendent à ce que la prochaine tendance haussière soit entraînée

des segments moins chers du marché qui ont sous-performé pendant le rebond, y compris les actions cyclique et ceux valeur. « Nous nous concentrons donc sur les mid caps américaines, qui devraient regagner le terrain perdu face à l’accélération et à l’expansion de la reprise économique », a souligné UBS.

Historiquement, les petites capitalisations américaines ont tendance à surperformer les grandes capitalisations à long terme. De décembre 1999 à décembre 2019, par exemple, le S&P 500 a produit un rendement de 225% (+ 6,1% par an), contre 469% (+ 9,1% par an) pour le Russell Mid-Cap et 338% ( + 7,7% par an) du Russell 2000 des petites capitalisations.

Seconde Mark Haefele, Chief Investment Officer chez UBS Global Wealth Management devrait « se concentrer sur les actions qui pourraient à l’avenir enregistrer des niveaux records de capitalisation boursière », c’est-à-dire dans les « sociétés actives dans les technologies habilitantes, y comprisintelligence artificielle, 5G et réalité augmentée ou virtuels, ils ont le potentiel de transformer l’économie mondiale au cours de la prochaine décennie.

Nous prévoyons que les dépenses dans ces trois segments augmenteront plus de 10 fois entre 2019 et 2030, passant de 27 milliards de dollars à 300 milliards de dollars. Les secteurs à croissance rapide de la nouvelle économie chinoise nous semblent également présenter des perspectives prometteuses.

L‘Commerce électronique et les solutions de paiement électronique ils devraient connaître une forte expansion, alimentée par la convergence des consommateurs vers les plateformes numériques.

Nous prévoyons également les revenus mondiaux de l’industrie au cours des 10 prochaines années fintech croître à un rythme trois fois plus élevé que le chiffre d’affaires du secteur financier dans son ensemble ».