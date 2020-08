WASHINGTON – SpaceX a achevé son premier lancement polaire à Cap Canaveral le 30 août, livrant un satellite radar argentin et deux petits satellites en orbite terrestre basse à l’aide d’une fusée Falcon 9.

Le Falcon 9 a décollé à 19 h 19. Est, de la base aérienne de Cap Canaveral en Floride, surmontant 60% de chances d’un retard météorologique dû à une couverture nuageuse étendue. La fusée a déployé le satellite radar à ouverture synthétique Saocom-1B pour l’agence spatiale argentine CONAE environ 14 minutes après le décollage, suivi du Tyvak-0172 smallsat et du petit satellite météorologique commercial PlanetiQ Gnomes-1 environ une heure après le décollage.

SpaceX attendait son lancement jusqu’à ce que United Launch Alliance ait achevé le lancement Delta 4 Heavy du satellite NROL-44 du National Reconnaissance Office, également à partir de Cap Canaveral. Cependant, un avortement de mission ULA déclenché trois secondes avant le décollage le 29 août a retardé cette mission d’un minimum de sept jours, créant une opportunité pour SpaceX de se lancer en premier.

SpaceX a fait atterrir le propulseur de première étape du Falcon 9 à terre dans la zone d’atterrissage 1 de Cap Canaveral, récupérant ce propulseur pour la quatrième fois. La société prévoit de récupérer les moitiés de carénage de charge utile de la fusée hors de l’océan Atlantique, car les navires de récupération de carénage habituels de SpaceX ont été déployés à différents endroits pour une mission Starlink Falcon 9 nettoyée depuis.

SpaceX tentait de lancer deux missions Falcon 9 à partir de Cap Canaveral le 30 août, en commençant par un lot de ses propres satellites à large bande Starlink à 10 h 12, heure de l’Est, mais les intempéries ont retardé cette mission au moins jusqu’au 1er septembre.

SpaceX avait l’intention de lancer Saocom-1B en mars, mais a été retardé à la demande de CONAE en raison du coronavirus. La start-up radar à ouverture synthétique Capella Space prévoyait de lancer un satellite pour cette mission en covoiturage, mais a déplacé son satellite vers un vol dédié sur un Rocket Lab Electron en raison de ce retard. Le lancement du satellite Sequoia de Capella Space est prévu au plus tôt le 30 août à 23 h 05. depuis le tableau de bord néo-zélandais de Rocket Lab.

La mission Saocom-1B de SpaceX marque le premier lancement polaire de Cap Canaveral depuis 1969.

Brick. Le général Doug Schiess, commandant de la 45e Escadre spatiale, qui supervise les portées de lancement de la côte spatiale de la Floride, a déclaré le 25 août lors d’un appel vidéo avec des journalistes que SpaceX avait demandé de lancer Saocom-1B sur la trajectoire polaire depuis le Cap au lieu de Vandenberg Air. Force Base en Californie, comme initialement prévu.

«Une partie de leur traitement était là et cela avait plus de sens», a déclaré Schiess.

Les orbites polaires sont populaires pour les satellites météorologiques et de télédétection pour permettre la couverture de toute la surface de la Terre. SpaceX a lancé le premier satellite Saocom, Saocom-1A, sur une orbite polaire depuis Vandenberg en octobre 2018 sur un Falcon 9.

Le lancement du 30 août de Saocom-1B complète le système Saocom de l’Argentine, composé de deux satellites de 3 000 kilogrammes équipés d’antennes à réseau de phase en bande L capables d’imaginer jour et nuit et à travers les nuages.

Les satellites Saocom sont conçus pour détecter l’humidité du sol et renforcer le secteur agricole argentin.

CONAE a signé son contrat de lancement avec SpaceX pour les satellites Saocom en 2009, pour des lancements prévus en 2012 et 2013, mais le programme Saocom a connu des revers qui ont empêché d’atteindre ces objectifs de lancement.

Dans une interview, Raúl Kulichevsky, directeur technique de CONAE, a déclaré que les satellites Saocom se sont avérés plus difficiles à construire que prévu pour INVAP, le fabricant de satellites appartenant à l’État argentin, car la société n’avait jamais construit de satellite radar auparavant.

«C’était une mission plus difficile que ce à quoi nous nous attendions au début», a-t-il déclaré.

Les satellites Saocom ont coûté collectivement 600 millions de dollars, couvrant la fabrication, deux lancements de Falcon 9 et une nouvelle station au sol, a déclaré Kulichevsky. Le financement du programme a également été parfois difficile, a-t-il dit.

Le gouvernement argentin, qui cherchait à éviter un défaut de paiement de sa dette nationale en plein essor au cours des années 2010, n’a pas toujours financé le programme Saocom «exactement au moment où nous en avions besoin», a déclaré Kulichevsky.

L’une des parties techniques les plus difficiles du programme était la construction d’une antenne réseau phasée en bande L pour chaque satellite, a déclaré Kulichevsky. La CONAE était chargée de développer l’antenne et s’est associée à la Commission nationale de l’énergie atomique d’Argentine pour travailler ensemble sur l’élément.

«Ils ont une très forte branche de recherche et développement sur les matériaux», a déclaré Kulichevsky à propos de la Commission nationale de l’énergie atomique. «Lorsque nous avons commencé la conception de l’antenne, nous avons signé un accord avec eux» pour tester de nouveaux matériaux et évaluer la mécanique des composants.

Gabriel Cristian Absi, vice-président de la division aérospatiale d’INVAP, a déclaré que les images radar collectées à partir de Saocom-1A montrent que l’antenne fonctionne comme prévu.

«La qualité de l’image que nous avons obtenue avec le Saocom-1A est très étonnante», a-t-il déclaré. «Il existe de nombreuses entreprises et [entities] en Argentine qui sont très intéressés par les informations que Saocom peut leur fournir. »

Absi a déclaré que l’INVAP chercherait à vendre des satellites radar à ouverture synthétique en dehors de l’Argentine pour conserver ses connaissances sur la façon de construire de tels satellites. Il a déclaré que les clients du gouvernement étaient intéressés par les satellites radar à ouverture synthétique en bande X pour les applications de surveillance des frontières et de défense.

En plus de l’utilisation domestique, l’Argentine utilise les satellites Saocom dans le cadre du système de satellites italo-argentin pour la gestion des urgences, ou SIASGE, qui associe les deux satellites Saocom de CONAE et les quatre satellites italiens Cosmo-Skymed de première génération, permettant une collecte d’images plus rapide des incendies, tremblements de terre et autres catastrophes naturelles.