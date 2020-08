WWE

Keith Lee se dirige vers WWE RAW.

Cela a été confirmé lors du pay-per-view SummerSlam 2020 de la nuit dernière, avec la promotion diffusant une vignette sur le grand changement de liste de l’ancien champion NXT – et cela tombe ce soir. Cela vient à l’arrière de TakeOver XXX, où Lee est tombé face au monstre montant Karrion Kross lors de l’événement principal de la nuit, abandonnant son titre NXT après 52 jours.

Une source présente à l’émission d’hier soir a informé WhatCulture que Lee répétait avec Apollo Crews et MVP avant la mise en ligne du pay-per-view. Le trio a été vu courir des spots ensemble, ce qui a conduit à l’hypothèse que «The Limitless One» pourrait entrer dans l’image du championnat des États-Unis en arrivant à RAW ce soir.

Les équipages et le MVP se disputent le bracelet secondaire de RAW depuis des mois maintenant, Apollo battant proprement l’homme principal de The Hurt Business lors du SummerSlam Kickoff Show. La nature de cette défaite peut suggérer que la querelle est terminée dans des circonstances normales, bien que le prochain pay-per-view de la WWE, Payback, tombe ce dimanche et qu’une carte lourde de revanche a été répandue.

Il est possible que Lee soit jeté dans ce match en tant que troisième participant, rejoigne The Hurt Business ou se range aux côtés de Crews contre MVP et autres. Nous en saurons plus sur RAW ce soir.