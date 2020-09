Le 4ème favori Stefanos Tsitsipas est sans encombre jusqu’au troisième tour à New York, battant Maxime Cressy 7-6, 6-3, 6-4 en deux heures et 23 minutes. Luttant un peu sur le deuxième service, le Grec a fait face à quatre occasions de pause, les repoussant pour garder son service intact et augmentant la pression sur le rival attaquant, qui est un excellent joueur de Challenger en salle.

Tirant 59 vainqueurs et 32 ​​fautes directes, Maxime n’a réclamé que dix points de moins que Stefanos, se précipitant vers le filet près de 100 fois et effaçant deux opportunités de pause sur dix offertes à un rival de rang supérieur. Stefanos a converti deux en sets deux et trois, scellant l’affaire en sets consécutifs et se qualifiant pour le troisième tour.

Ils ont tous deux gaspillé des chances de pause dans les matchs cinq et six, Cressy restant en contact tout au long du set. L’Américain a inscrit un point de départ au retour à 5-4, refusé par un vainqueur du service de Stefanos qui a réclamé le bris d’égalité 7-2 pour un avantage précoce.

Tsitsipas a remporté la première pause dans le quatrième match du deuxième set lorsque Maxime a marqué une volée, repoussant une chance de pause dans le match suivant pour ouvrir un écart de 4-1. Au service du set, le Grec a décroché trois vainqueurs de service à 5-3, faisant un autre grand pas vers la ligne d’arrivée.

Dans le troisième set, Cressy a survécu à cinq occasions de pause dans les matchs un et cinq, gaspillant sa chance au retour à 4-3 et accordant à Tsitsipas une pause dans le neuvième match après une volée lâche. L’un des favoris a scellé l’accord avec un vainqueur du service à 5-4, se dirigeant vers le troisième tour, où il joue contre Borna Coric.

Le Croate a eu besoin de quatre heures et 19 minutes pour évincer Juan Ignacio Londero 7-5, 4-6, 6-7, 6-2, 6-3, atteignant le troisième tour à New York pour la troisième fois en quatre ans. Borna a marqué huit pauses, perdant un avantage de 4-1 dans le troisième set et rebondissant dans les quatrième et cinquième pour franchir la ligne d’arrivée après une bataille épuisante.

Stefanos Tsitsipas, Borna Coric, David Goffin et Jan-Lennard Struff sont en R3.

Le 7e favori David Goffin a battu Lloyd Harris 7-6, 4-6, 6-1, 6-4 en deux heures et 54 minutes. Le joueur le plus expérimenté a livré un meilleur tennis quand cela importait le plus, sauvant 11 points de rupture sur 15 et volant le service sud-africain à six reprises pour se hisser au sommet.

Le premier set a duré 70 minutes et Harris l’a décroché 8-6, remportant cinq des six derniers matchs pour un élan précoce. Le deuxième set a vu cinq matchs consécutifs dans les cinq premiers matchs, trois pour Goffin qui a produit une meilleure performance au service dans les trois matchs de service restants pour prendre le set 6-4 et améliorer ses chances.

Le Belge a remporté le troisième set avec des pauses dans les matchs quatre et six, sauvant deux balles de pause à 5-1 et ramenant à la maison un autre set pour prendre la tête du général. Après avoir partagé des pauses au début du quatrième set, Goffin a remporté trois matchs consécutifs de 4-3, saisissant une pause dans le neuvième match qui l’a porté sur la ligne d’arrivée.