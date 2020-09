6 h 18 HE

Sam Marsden

Moises Llorens

Luis Suarez risque de passer la saison dans les tribunes alors qu’il reste dans une impasse tendue avec Barcelone à propos de sa situation contractuelle, ont déclaré des sources à ESPN.

Suarez, 33 ans, est excédentaire par rapport aux besoins du Camp Nou et le nouvel entraîneur Ronald Koeman l’a informé le mois dernier qu’il devrait chercher un nouveau club.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Lowe: Messi revient à Barcelone pour « Last Dance »

Cependant, l’attaquant a encore un an sur son contrat et pense que le club devrait lui payer la dernière année de son contrat s’il veut qu’il parte maintenant. Il est payé environ 25 millions d’euros bruts par an, selon les rapports locaux en Catalogne.

• Neymar rouge, le PSG-Marseille se termine en bagarre

• Solskjaer fait l’éloge de Van de Beek après sa défaite

• Le match de retour de Robben est interrompu

• L’agent fait l’éloge du «piranha accrocheur»

• Greenwood s’excuse pour le gaz hilarant

• Ronaldo marque lors de ses débuts avec Pirlo

Le Barça résiste à payer l’intégralité de son contrat mais est heureux de le laisser rejoindre la Juventus pour presque rien. L’accord pourrait être similaire à celui qui a vu Ivan Rakitic déménager à Séville pour un montant initial de 1,5 million d’euros plus des add-ons basés sur les performances.

Si un accord ne peut être conclu, plusieurs sources de haut rang du Barça ont déclaré à ESPN que le club envisageait de bannir Suarez pour le reste de ses mandats, bien que Koeman aurait le dernier mot sur la façon de gérer la situation si Suarez termine. rester.

La Juventus continue d’attendre dans les coulisses, mais un déménagement à Turin n’est pas aussi clair qu’il y a une semaine. Plus tôt ce mois-ci, des sources ont déclaré à ESPN que Suarez avait accepté de rejoindre les champions italiens, mais qu’un certain nombre d’obstacles doivent encore être levés.

En plus de résoudre sa situation contractuelle, Suarez doit encore passer un test de langue pour obtenir la citoyenneté italienne, tandis que la Juve a également un certain nombre d’autres options sur la table alors qu’elle cherche un nouvel attaquant pour compléter Cristiano Ronaldo.

Suarez a rejoint Barcelone en 2014 pour 75 millions d’euros et est le troisième meilleur buteur de l’histoire du club, marquant 198 fois en 283 apparitions. Sa relation avec Lionel Messi – qui a lui-même poussé à quitter le Barça cet été – à la fois sur et en dehors du terrain a également été la clé du succès du club au cours des six dernières années.

Le mois dernier, Suarez a déclaré qu’il serait heureux d’accepter un rôle de remplaçant, mais il est l’un des joueurs qui a été critiqué et a dit qu’il pouvait partir après une première saison sans trophée au Camp Nou depuis 2008.

Rakitic est déjà parti pour Séville dans le cadre du dégagement et Arturo Vidal devrait sceller un transfert à l’Inter Milan cette semaine alors que le Barça tente de rajeunir une équipe vieillissante.

Le club cherche également à vendre un certain nombre d’autres joueurs, dont Samuel Umtiti, Rafinha et Jean-Clair Todibo, mais a du mal à trouver des acheteurs. Le Barça ne pourra pas faire de signatures cet été à moins qu’il n’apporte de l’argent via les ventes de joueurs et ne réduise davantage la plus grosse masse salariale du jeu.