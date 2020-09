Les plus grandes stars du tennis indiennes Sumit Nagal et Rohan Bopanna font partie du groupe de joueurs qui ont rejoint la nouvelle Association des joueurs de tennis professionnels, dirigée par Novak Djokovic et Vasek Pospisil, et disent que les joueurs de tennis ont besoin d’un organisme pour protéger leurs intérêts.

Nagal est le seul Indien dans le tirage au sort en simple cette année à l’US Open tandis que Bopanna est le seul participant au tirage au sort en double.

Sumit Nagal et Rohan Bopanna à propos de l’Association des joueurs dirigée par Novak Djokovic

Selon le Times of India, Nagal, 23 ans, déclare: «Pour le moment, j’aime le syndicat où les joueurs ont une voix.

J’ai déjà beaucoup vu ça et j’imagine que je n’ai pas été sur le Tour comme les autres… les joueurs n’ont rien à dire. Avoir un représentant ou un syndicat des joueurs, tel est l’objectif principal, afin que les joueurs puissent avoir leur mot à dire.

En parlant de Roger, Rafa et de quelques autres joueurs qui sont contre, ceux-ci sont pour la plupart au Conseil. Je peux comprendre pourquoi ils ne le veulent pas, il y a beaucoup de raisons derrière cela. Il sera intéressant de voir comment les choses se passeront dans une semaine ou deux. «

Bopanna, 40 ans, un vétéran du circuit ATP, a déclaré: «Il y a eu beaucoup de choses sur lesquelles les joueurs n’ont pas accepté, mais les joueurs n’ont aucun pouvoir pour y faire quoi que ce soit. PTPA se concentrera sur la promotion, la protection et la représentation des intérêts des joueurs. «

Nagal affrontera l’Américain Bradley Klahn au premier tour du tirage au sort en simple cette année – il espère s’améliorer lors de sa sortie du premier tour l’année dernière où il est descendu à Roger Federer en quatre sets. «J’ai l’impression de jouer du très bon tennis.

J’ai beaucoup travaillé au cours des quatre à cinq derniers mois et je me sens plutôt bien. J’attends avec impatience mon premier match du tableau principal (lors d’un Grand Chelem) cette année. « L’Indien a également déclaré que le tournoi se sentait différent cette année car ils ne pouvaient pas sortir de leur hôtel et qu’il n’y avait pas de fans dans le mais ajoute que les organisateurs ont fait de leur mieux pour organiser le tournoi dans de telles circonstances.Le match entre Sumit Nagal et Bradley Klahn est prévu mardi sur le court 12 de l’US Open.