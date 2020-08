Partager

Supernatural se prépare déjà à dire au revoir aux fans. Pendant l’attente, la série a publié une promo sur les derniers épisodes.

Avant la première imminente de la deuxième partie de sa 15e saison, Supernatural a repris son tournage à Vancouver, ville canadienne qui accueillera l’équipe de cette fiction jusqu’à la mi-septembre, date à laquelle ils mettront fin à des années d’aventures fantastiques. Face à ce résultat, CW a lancé une courte promo dans laquelle on peut deviner que le voyage final des frères Winchester sera très émouvant et surprenant.

Jared Padalecki et Jensen Ackles vont enfin dire au revoir à Sam et Dean, les personnages qui les ont accompagnés pendant plus d’une décennie, après une pause dans la production qui les a mis très en colère. «Essentiellement, c’était comme appuyer sur un bouton de pause géant. Nous étions dans notre avant-dernier épisode, si proches… », a déclaré Ackles à propos d’une interruption forcée par le coronavirus qui lui a donné le sentiment que Surnaturel ne finirait jamais. « C’est la série qui ne finira jamais », avait-il déclaré à l’époque.

Quelques mois plus tard, il semble que ce dénouement va avoir lieu, pour enfin être lancé à la mi-novembre. Concrètement, le début de la fin de Supernatural commence le jeudi 8 octobre aux États-Unis, avec le premier épisode des sept qu’il nous reste à voir, une courte tournée qui se termine le 19 novembre avec un spécial d’une heure intitulé ‘ Supernatural: The Long Way Home ‘et la première du dernier épisode.

Changement de plans

Le coronavirus a non seulement provoqué un retard dans la production de Supernatural, mais a fini par affecter, au moins indirectement, les scripts de la série eux-mêmes. Cela ne veut pas dire que l’intrigue sera affectée, mais simplement que certaines scènes seraient difficiles à tourner en toute sécurité pour les acteurs et l’équipe, provoquant un réajustement des plans de tournage. «Nous avons dû faire quelques ajustements entre les scripts que nous allions enregistrer en mars et les scripts que nous allons tourner maintenant. Nous avons dû nous adapter à une pandémie », a commenté Ackles. En automne, nous verrons dans quelle mesure le virus a affecté les adieux de cette série.

