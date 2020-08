Ce 2020 apporte de nombreuses surprises, certaines que nous n’avons pas vu venir. En matière de musique, beaucoup d’artistes et de groupes nous ont laissé l’œil carré, soit en mettant sur pied des spectacles en ligne, soit en sortant de toutes nouvelles chansons (et même des albums), profitant des jours et des semaines de quarantaine. L’un de ces groupes est The Killers, qui semblent avoir beaucoup de matériel, tellement que ça leur donnerait d’enregistrer un nouvel album bientôt.

Comme vous vous en souviendrez, il y a quelques jours, Brandon Flowers et Ronnie Vanucci Jr.ont sorti Imploding The Mirage, leur sixième album. Il a fallu près de trois ans au groupe pour briser le silence, et la vérité est que cela valait complètement la peine d’attendre, car en lui ils exploitent complètement leur son et surtout, ils évoluent, montrant que malgré tant d’années de carrière, ils ont encore la capacité de se réinventer.

The Killers continue de composer des chansons

Pour l’instant, la tournée promotionnelle de cet album a dû être reportée à la fin de l’année en Europe, Alors qu’en Amérique du Nord et au Mexique, nous devrons attendre que la situation avec le coronavirus soit maîtrisée pour pouvoir les voir ici. Cependant, tout n’est pas perdu car The Killers pourrait retourner dans notre pays pour jouer de nouvelles chansons, même avec un autre nouvel album pour 2021.

Il s’avère que dans une récente interview que NME a faite avec Brandon Flowers, Le chanteur et leader du groupe de Las Vegas a parlé du processus créatif derrière Imploding The Mirage, ce qui les a amenés à continuer à composer des chansons et a même dit qu’ils avaient beaucoup de matériel: «Chaque fois que quelqu’un fait un disque, il dit qu’il a 50 chansons et qu’il va sortir un autre disque. Nous le faisons vraiment. »

En plus de cela, Le leader de The Killers a déclaré qu’ils étaient retournés en studio et qu’en juin 2021, ils pourraient probablement surprendre leurs fans avec un nouvel album: «Nous allons en lancer un autre dans environ 10 mois. Nous sommes déjà retournés en studio avec (Jonathon, producteur)

Rado et Shawn (Everett, producteur). Nous nous sommes rencontrés il y a une semaine dans le nord de la Californie. »

Et calme-toi, quoi Flowers a clairement indiqué que ce disque n’aura rien à voir avec des chansons inspirées de la course des taureaux.; C’est plus, pas même lié à Imploser le Mirage: «Je n’écris pas d’album de quarantaine ou quoi que ce soit de ce genre. Vous ne commencez à prendre des mesures que lorsque vous terminez un disque. Vous écrivez les paroles, vous mélangez tout, vous y êtes, puis vous partez en tournée ».

L’arrêt de la tournée leur a apporté l’inspiration

Donc, pour finir, Brandon a conclu en disant que c’était une réalité grâce au fait que la tournée pour promouvoir son prochain album avait été reportée. Maintenant, comme on dit, Dieu donne et Dieu prend: «J’avais beaucoup de temps libre. Avant, nous préparions normalement la tournée, mais j’ai passé tout ce temps à écrire plus de chansons. Cela a été très fructueux. Je viens juste de retourner au piano. J’exerçais déjà mes muscles à l’écriture de chansons, donc une grande partie est venue très vite. »