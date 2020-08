Comment fou 2020, non? Oui, nous savons que tout n’a pas été aussi bien et que cette année ne se passe pas comme prévu, mais quand il s’agit de musique on ne peut pas se plaindre autant. Certains groupes mettent leurs batteries en ces jours de quarantaine pour composer ou terminer des chansons, et le meilleur de tous est qu’ils les partagent avec nous tous, Et pour être tout à fait honnête, nous ne pensions pas que The Smashing Pumpkins serait de retour cette année.

Depuis janvier, Billy Corgan a mentionné dans quelques interviews qu’il travaillait sur de nouvelles chansonsMais la vérité est que tout le monde n’a pas pris cela au sérieux parce que Billy Corgan. Près d’un mois plus tard, il a dit que lancerait avec James Iha et Jimmy Chamberlain –Membres de la formation classique du groupe– un double album cette année, mais encore une fois, de nombreux médias n’ont pris cela que comme une rumeur.

Les Smashing Pumpkins révèlent ce qu’ils faisaient

Les choses ont changé le 14 août lorsque The Smashing Pumpkins a lancé un compte à rebours via leur page officielle. Bien sûr, les fans ont commencé à spéculer – créant presque des théories du complot – sur ce que cela signifiait, car beaucoup ils ont commencé à penser que c’était un nouvel album et qu’ils pourraient le sortir à certaines dates qui pourraient être réunies avec le compteur.

Mais finalement ce 28 août on sait déjà ce qu’ils voulaient nous dire, car après presque deux ans de silence après la première de Shiny et Oh So Bright, Vol.1 / LP: No Past. Pas d’avenir. Pas de soleil., Billy Corgan, Jimmy Chamberlain et James Iha sont de retour avec deux tout nouveaux morceaux, et le meilleur de tous, oui, ils viendront sur le 12e album studio du groupe de rock alternatif.

Ces pistes et selon NME, Ces chansons de Smashing Pumpkins ont été enregistrées et produites par Corgan lui-même À Chicago. Les chansons s’appellent « Cyr » et « The Colour of Love », qui changent complètement le son du groupe, Eh bien, quelques lignes descendent vers des guitares déformées qui les a caractérisés pendant des années, pour s’appuyer beaucoup plus sur des mélodies et même des synthétiseurs.

D’après ce que raconte le chef du groupe, «Cyr» est « Une folie dystopique, une âme contre le monde, sur fond de loyautés changeantes et de temps qui passe vite ». En terminant avec ça, Corgan a également mentionné que pour lui, ce sujet est « Aussi plein d’espoir que méprisant de ce qui est et n’est pas possible avec la foi dans le monde. »

Ils ont également publié un clip vidéo!

Si cela ne suffit pas à nous satisfaire de votre retour, The Smashing Pumpkins a également publié le clip officiel de « Cyr », qui a été réalisé par Fraise mignonne – Collaborateur assidu du groupe et qui a travaillé avec des artistes tels que Peter Murphy et bon Jovi-. On y voit Billy, James et Jimmy jouent pendant que plusieurs mannequins semblent danser au rythme de la chanson.

Pour l’instant On ne sait pas la date exacte à laquelle le nouvel album des Smashing Pumpkins sortira, encore moins le nom, mais nous pouvons certainement être excités et tuer le temps pendant qu’ils nous disent tous les détails en écoutant ses deux nouvelles chansons, «Cyr» et «The Colour Of Love»:

