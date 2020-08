Après une interruption de cinq mois du COVID-19, The Witcher saison 2 a finalement repris la production, le tournage étant en cours dans les studios britanniques d’Arborfield. Avec le casting et l’équipe de retour sur le plateau, August a fourni plusieurs nouvelles révélations sur la deuxième saison du hit fantastique de Netflix, et nous avons rassemblé les faits saillants ci-dessous.

Sujets abordés dans cette mise à jour de septembre 2020:

La saison 2 de The Witcher reprend le tournage après l’interruption du COVID-19

Henry Cavill taquine le prochain combat difficile de Geralt dans une image des coulisses

Netflix surprend avec Making The Witcher, un documentaire sur les coulisses de la première saison de The Witcher

Une audition qui fuit révèle que la saison 2 de The Witcher présentera un tueur endurci

Mise à jour du casting: deux acteurs rejoignent le casting de la saison deux dans des rôles inconnus

Roach rencontre le chien Kal de Henry Cavill sur le plateau

La première vague de la pandémie de coronavirus a frappé l’équipage de The Witcher quatre semaines après le début de la production de la saison deux. À ce moment-là, l’équipe avait filmé la majeure partie du premier épisode de la saison, qui mettra en vedette Kristofer Hivju de Game of Thrones dans le rôle de Nivellen. Cinq mois plus tard, et après des semaines de préparation intensive, The Witcher reprend officiellement ses activités. Le mot est venu quelques jours plus tôt que prévu, avec un post Instagram partagé par le réalisateur Stephen Surjik (The Umbrella Academy).

Tout au long de la deuxième moitié du mois d’août, le tournage a eu lieu au siège de The Witcher à Arborfield Film Studios, et on en sait très peu sur les scènes filmées. Cependant, divers membres de la distribution se sont rendus sur les réseaux sociaux pour annoncer leur retour sur le plateau de The Witcher. Ceux-ci incluent Henry Cavill (Geralt) et son chien bien-aimé Kal, les nouveaux sorceleurs Paul Bullion (Lambert) et Kim Bodnia (Vesemir), les acteurs elfes Tom Canton (le roi Filavandrel) et Mecia Simson (Francesca), et Agnes Born (Vereena). D’autres membres de la distribution tels que Freya Allan (Ciri) et Anya Chalotra (Yennefer) ont probablement repris le tournage également.

Henry Cavill taquine le prochain combat difficile de Geralt dans une image des coulisses

Peu de temps après la reprise du tournage, Cavill a partagé une image hilarante et intrigante sur son compte Instagram. Le processus pour devenir Geralt of Rivia a toujours été long et compliqué, impliquant les départements de la coiffure, du maquillage et des costumes. Outre le bonnet chauve, qui soutient la perruque de Geralt, Cavill a été équipé de plusieurs nouvelles cicatrices avant le tournage de la journée, ce qui implique que Geralt sera à nouveau confronté à un combat difficile. Si vous souhaitez éviter spoilers doux, ignorez les deux paragraphes suivants.

Bien que nous n’ayons pas été en mesure de confirmer quel combat il s’agira, un indice pointe vers une scène de la nouvelle de l’auteur de Witcher, Andrzej Sapkowski, A Grain of Truth. Dans cette nouvelle, Geralt combat un bruxa (une marque de vampire particulièrement vicieuse). En fait, l’actrice qui devait dépeindre ce monstre (Agnes Born) était également sur le plateau à peu près au même moment.

La scène en question se déroulera dans le premier épisode de la saison, et ce sera certainement l’un des combats les plus mémorables de la série. Les fans de la nouvelle se souviendront que le combat se déroule dans le jardin d’un manoir effrayant et en ruine, et nous nous attendons à voir le décor adapté fidèlement. Cependant, il y aura au moins un écart majeur: contrairement à la nouvelle, Ciri de Freya Allan rejoindra Geralt. Comment cela jouera dans le combat avec le vampire, nous devrons attendre et voir.

Netflix surprend avec Making The Witcher, un documentaire sur les coulisses de la première saison de The Witcher

Plus de huit mois se sont écoulés depuis que The Witcher a lancé sa première saison mondiale sur Netflix, et maintenant Netflix a publié un documentaire de trente minutes relatant le tournage de la première saison. Avec des interviews exclusives des acteurs et de l’équipe qui éclairent la réalisation de l’émission, ce documentaire est maintenant disponible sur Netflix.

Une audition qui fuit révèle que la saison 2 de The Witcher présentera un tueur endurci

La saison 2 de The Witcher a déjà jeté plusieurs nouveaux personnages, dont la sorcière elfique Francesca (Mecia Simson) et plusieurs nouveaux sorciers dirigés par le mentor de Geralt, Vesemir (Kim Bodnia). Cependant, de nombreux rôles doivent encore être révélés. L’un de ces rôles a été rendu public dans une bande d’audition divulguée, et nous avons pu le transcrire avant que la vidéo ne soit retirée.

Homme: « Je suis désolé, D. Je ne sais pas ce qui s’est passé. »

D: « Vous vous êtes endormi sur votre montre, c’est ce qui s’est passé. Vous avez réussi votre première bataille sans chier vos kacks, vous avez mérité une nuit de repos. «

Homme: « Est-ce que ça devient plus facile? »

D: «Rester éveillé?»

Homme: «Tuer».

D: «Quand vous étiez enfant et que votre père vous a envoyé labourer le champ, vos mains vous ont fait mal en premier, non? Ensuite, les ampoules, les callosités et la douleur se sont déplacées vers votre dos, puis vous êtes devenu fort et la douleur s’est déplacée vers votre tête à la monotonie quotidienne de mettre votre lame au sol et de labourer les routes sans fin de la saleté. Tuer n’est pas différent de tout autre travail. L’astuce est de savoir que la difficulté ne disparaît jamais. Il migre simplement, devient une sorte de blessure plus terne. Un que vous pouvez apprendre à ignorer. »

Le personnage appelé «D» dans le script de l’audition sonne comme un type grossier et ne manquera pas de gêner l’un des personnages principaux de la série. Habituellement, les auditions de la série modifient le nom du personnage en quelque chose commençant par la même lettre (Dijkstra, par exemple, est devenu David), mais ici, nous n’avons même pas de faux nom complet. Certains ont spéculé que le personnage en question est le sorcier Rience, qui, nous avons confirmé, sera présenté dans la saison deux plus tôt cette année. Sur la feuille de casting originale, Rience s’appelait Richard, il est donc possible qu’il s’agisse d’un personnage entièrement différent, et peut-être d’un personnage original créé spécialement pour la série.

Mises à jour du casting: deux acteurs rejoignent le casting de la saison deux dans des rôles inconnus

La saison 2 de The Witcher a ajouté deux nouveaux membres de la distribution ce mois-ci, et leurs deux rôles sont inconnus.

Le premier est l’acteur britannique Tim Samuels, qui incarnera un personnage appelé «Elad». À moins qu’Elad ne soit un autre des faux noms de la série, il s’agira certainement d’un personnage original créé pour la série. Samuels mesure 180 centimètres de haut, ce qui en fait un candidat potentiel pour un rôle elfique alors que l’équipe de casting de The Witcher recherche spécifiquement des acteurs de grande taille pour représenter les elfes.

Vient ensuite l’actrice polonaise et britannique Ania Marson, dont le rôle n’est actuellement pas répertorié. Avec près de six décennies d’expérience d’actrice, Marson est un ajout digne de la distribution déjà impressionnante de la série, et la spéculation a identifié trois rôles potentiels pour elle. La première possibilité est que Marson dépeint la légendaire prophétesse elfique Ilithinne, à l’origine d’une sombre prophétie liée à la lignée de Ciri. Une autre option est le personnage original Voleth Meir, ou Deathless Mother, que les feuilles de casting décrivent comme «une très vieille femme aux cheveux blancs, un démon qui arpente les négociations foncières et s’attaque aux désirs les plus profonds et les plus sombres des gens». Le troisième personnage notable que Marson pourrait jouer est la prêtresse Nenneke, qui est importante dans les romans mais n’a pas encore été confirmée pour la saison deux. Il est également possible que le personnage de Marson ne soit rien de ce qui précède.

Enfin, les amis à fourrure de Geralt se sont réunis dans une nouvelle image du tournage de The Witcher saison deux. L’image ci-dessous montre le chien de Henry Kal et le cheval Zeus, qui représente Roach dans la série. Au cas où vous ne l’auriez pas entendu, Zeus est en fait un homme (bien que Roach soit une femme) – donc ses organes génitaux ont été retirés numériquement en post-production.

Quand Kal a rencontré Roach🐕🐴 pic.twitter.com/I5WCoDYlcX – Redanian Intelligence: The Witcher (@RedanianIntel) 27 août 2020

