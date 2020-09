L’ancien milieu de terrain et aujourd’hui chroniqueur Antonio Di Gennaro s’est connecté en direct aux microphones de TMW Radio, lors de l’émission Open Stadium. Voici un extrait de l’interview: « Comment l’histoire de Messi se terminera-t-elle? Beaucoup de choses peuvent arriver là-bas: l’argent danse, les problèmes d’image du club … Il y a des avocats et des comptables au travail. Je le verrais mieux que quiconque à Manchester City , où il y a son mentor Guardiola, celui qui l’a le mieux exploité. Il peut encore être décisif, entre autres trouver son ami Aguero. Pour moi, ce serait vraiment la meilleure équipe pour lui, même si ce ne sera pas facile . Bien sûr, ce discours du père achetant une maison à Milan … Je pense entre autres que l’entreprise n’aurait aucun problème financier pour faire un achat comme Messi. Déjà maintenant avec deux ou trois achats, elle devient la plus accréditée pour remporter le championnat » .

