Depuis le 1er novembre 2019, Apple TV + fait partie des offres de divertissement d’Apple. Il propose une gamme d’émissions originales, de films et de documentaires dans une variété de genres. Voici tout ce que vous devez savoir sur le service de streaming d’Apple.

Qu’est-ce que l’Apple TV +?

Apple TV + est le service d’Apple qui propose du contenu télévisuel et cinématographique produit à l’origine par Apple. Le contenu est produit par Steven Spielberg, J.J. Abrams, Octavia Spencer et Reese Witherspoon. La volonté d’Apple est de faire d’Apple TV + la première destination pour la narration de haute qualité.

Quel type de contenu est disponible sur Apple TV +?

Apple TV + propose une gamme de contenus originaux, des séries scénarisées et des films aux documentaires. Il y a des drames originaux comme The Morning Show, See et For All Mankind, ainsi que des comédies comme Central Park et Ted Lasso. Apple a également acheté les droits de diffusion en continu de films comme The Banker et Tom Hanks ‘Greyhound.

Le contenu sur Apple TV + est-il adapté aux familles?

Oui et non. Le service d’Apple propose une variété de contenus pour différents groupes d’âge. Il y a des spectacles et des films pour les enfants, les adultes et toute la famille.

Les téléspectateurs doivent savoir qu’une grande partie du contenu destiné aux adultes comporte souvent un langage pour adultes, de la violence graphique, du contenu sexuel et plus encore, ce qui ne conviendra pas à la plupart des enfants.

Vous pouvez toujours configurer le contrôle parental pour Apple TV + à l’aide des outils intégrés d’Apple.

Comment regarder le contenu de ce service?

Vous pouvez regarder Apple TV + dans l’application TV sur votre iPhone, iPad, Apple TV, Mac et sur les appareils Smart TV, Roku et Amazon Fire TV. Vous n’avez pas besoin d’un appareil Apple pour utiliser le service. De plus, Apple rend le contenu TV + disponible sur le Web à tv.apple.com.

Dans quelles régions Apple TV + est-il lancé?

Y compris les États-Unis, Apple TV + est disponible dans plus de 100 pays.

Combien coûte le service?

Apple TV + coûte 4,99 $ par mois ou 49,99 $ par an. Cela inclut la tarification familiale, qui vous permet de partager un abonnement avec jusqu’à six autres personnes. De plus, si vous avez acheté un nouvel iPhone, iPad ou autre appareil Apple à partir du 10 septembre 2019, vous pouvez obtenir gratuitement Apple TV + pendant un an.

Si vous avez récemment acheté un nouvel appareil Apple, vous voudrez profiter de votre année gratuite dès que possible.

Existe-t-il des offres groupées Apple TV + que je peux obtenir?

Bien qu’il n’y ait pas de bundle pour Apple TV + et d’autres services Apple, il en existe un pour les autres chaînes dans l’application TV d’Apple. Les abonnés Apple TV + peuvent obtenir un ensemble exclusif de CBS All Access et Showtime pour 9,99 $ supplémentaires par mois. En vous abonnant à cet ensemble, ces deux chaînes seront disponibles dans l’application TV.

Normalement, la chaîne CBS All Access coûte 9,99 $ à elle seule et Showtime à elle seule coûte 10,99 $, tandis qu’Apple TV + coûte 4,99 $, pour un total d’environ 26 $ par mois. L’utilisation de cet ensemble ramène ce montant à environ 15 $, à moins que vous n’utilisiez actuellement l’essai gratuit d’Apple TV +, auquel cas ce prix descend encore plus à 9,99 $ par mois.

