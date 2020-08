La pandémie de coronavirus a rendu le marché des transferts incertain – et vous pouvez savoir quand les fenêtres s’ouvrent et se ferment ici – mais voici les rumeurs qui circulent dans les grandes ligues européennes et au-delà.

L’AC Milan se rapproche de Diaz

L’AC Milan se rapproche enfin de la signature de la star du Real Madrid Brahim Diaz, Rapporte Sky Italy.

Le processus d’obtention de cet accord au-delà de la ligne d’arrivée est en cours depuis un certain temps maintenant, et il semble qu’ils commencent à régler les détails les plus fins. Milan le prêtera initialement avec une option d’achat, et s’ils le font, une option de rachat sera également en place pour Madrid, selon le rapport.

Tout ce qu’ils attendent maintenant, c’est que Brahim accepte les conditions personnelles.

La Juventus intéressée par Suarez

La Juventus souhaite faire un pas pour essayer de signer l’attaquant de Barcelone Luis Suarez, Rapporte Sky Italy.

Les champions italiens ont peut-être une mainmise sur la Serie A en ce moment, mais il est clair qu’ils vont faire face à de sérieux défis au cours de la saison à venir, et s’ils veulent revendiquer cette insaisissable couronne de la Ligue des champions, ils devront se renforcer. .

L’attaquant vétéran Suarez semble destiné à quitter le camp de Nou cet été, et alors qu’une chaîne de clubs le poursuit, la valeur du nom de la vieille dame pourrait leur donner l’avantage.

Le passage de Hickey en Serie A échoue?

La BBC rapporte que la tentative de Bologne d’essayer de signer le Wonderkid de Hearts Aaron Hickey a échoué.

Le joueur de 18 ans s’est rendu à la fois à Bologne et au Bayern Munich pour tenter de décider de son avenir, mais il ne semble pas que la vraie affaire se soit encore présentée.

La croyance est que la candidature des Italiens est loin d’être à la hauteur de l’évaluation que Hearts a de Hickey, car ils comprennent clairement le potentiel que de nombreux grands clubs européens voient en lui.

Tap-ins

– Chelsea a concentré son attention sur la tentative de recruter le jeune de l’AC Milan Gianluigi Donnarumma, Rapporte Football Insider. Après avoir eu du mal à verrouiller la signature d’Edouard Mendy, les Blues ont opté pour un autre pour la sensation milanaise – même si cela pourrait leur coûter environ 50 millions de livres sterling alors qu’ils poursuivent la recherche d’un Kepa Arrizabalaga remplacement.

– Sky Sports rapporte que l’offre de 10 millions de livres sterling d’Aston Villa pour la star de Nottingham Forest, Matty Cash, a été rejetée. Dean Smith a clairement reconnu que des ajouts doivent être faits à l’équipe après un appel serré avec la relégation la saison dernière, mais avec Sheffield United, l’AC Milan, West Ham et Southampton étant tous dans le mélange, Forest semble garder leurs options ouvertes.