Des légendes comme John Lennon et Winston Churchill étaient connues pour leur propension à travailler en pyjama au lit. Mais les recherches indiquent que travailler avec votre ordinateur portable sur votre canapé ou dans votre lit est tout sauf idéal pour votre santé.

Au milieu de la pandémie de Covid-19, de nombreux travailleurs ont commencé à travailler à domicile. Beaucoup de gens n’ont pas le bureau nécessaire ou une étude séparée à utiliser comme bureau à domicile. Soudainement, la table de cuisine ou la planche à repasser a dû faire office de bureau.

Les trois règles d’or du travail à domicile

Même si vous pouvez faire en sorte que la situation fonctionne, il y a trois règles d’or que vous devez suivre pour assurer une bonne santé lorsque vous travaillez à domicile:

Obtenez une bonne chaise. Ne mangez pas à votre bureau. N’apportez pas votre téléphone portable à la salle de bain. Si vous pouvez configurer votre espace de travail de manière ergonomique, vous éviterez une pression inutile sur vos muscles, ainsi que des maux de dos et des tendinites.

Vos muscles ne seront pas aussi fatigués et votre productivité sera augmentée. Mais le moyen le plus simple et le plus efficace d’aider ici, est une chaise de bureau appropriée. Assurez-vous d’avoir suffisamment d’air frais et de lumière naturelle dans votre bureau.

N’oubliez pas que les pauses régulières et les mouvements physiques aideront à la fois votre santé physique et mentale. Restez hydraté en buvant régulièrement de l’eau. Promenez-vous rapidement et étirez vos membres de temps en temps. Ne restez pas assis pendant des heures à la fois – ce qui peut facilement arriver si vous avez programmé des réunions Zoom interminables.

Que vous soyez malade ou en bonne santé, il est toujours important de maintenir une bonne hygiène. Gardez votre lieu de travail propre, y compris votre moniteur, clavier, souris, chaise et stationnaire. Vous pouvez le nettoyer avec des produits de nettoyage ordinaires, mais n’oubliez pas de débrancher d’abord les appareils électroniques.

Lavez-vous régulièrement les mains pour éviter que les germes ne se propagent. Des enquêtes récentes ont montré que la plupart des travailleurs préféreraient travailler à domicile (au moins une partie du temps) même après la pandémie. Un espace de travail sûr et hygiénique à la maison est essentiel pour optimiser les avantages du travail à domicile.

Cela limitera le risque de blessure et de maladie. Si rien d’autre, les trois règles d’or de la santé pour travailler à domicile vous permettront de rester en sécurité, heureux et productif.