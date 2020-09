Retrouvez tous les Tweets de devis en un seul endroit.

Que souhaitez-vous savoir

Twitter gère les retweets avec des commentaires d’une nouvelle manière.

Ils s’appelleront désormais Quote Tweets et peuvent être recherchés via le tweet qu’ils citent.

Appuyez sur Citer les tweets sur le tweet d’origine pour voir toutes les réactions.

Twitter déploie une nouvelle fonctionnalité à tous les utilisateurs de sa plateforme. À partir d’aujourd’hui, les retweets avec des commentaires seront désormais appelés Quote Tweets et seront organisés ensemble sous le tweet d’origine.

Pour voir toutes les réactions, ou Citer des Tweets, au tweet d’origine, appuyez sur Citer les Tweets sur le tweet. Cela vous mènera à une liste de toutes les réactions de ce tweet.

Twitter a annoncé la nouvelle fonctionnalité via le compte d’assistance Twitter (sur Twitter bien sûr).

« Les tweets sur un Tweet ajoutent plus à la conversation. Nous les avons donc rendus encore plus faciles à trouver. Les retweets avec des commentaires s’appellent désormais Citer Tweets et ils ont rejoint la vue détaillée du Tweet. Appuyez sur un Tweet, puis appuyez sur » Citer des Tweets « pour les voir tous en un seul endroit. »

Les tweets sur un Tweet ajoutent plus à la conversation, nous les avons donc rendus encore plus faciles à trouver. Les retweets avec des commentaires s’appellent désormais Quote Tweets et ont rejoint la vue détaillée du Tweet. Appuyez sur un Tweet, puis appuyez sur « Citer des tweets » pour les voir tous au même endroit. pic.twitter.com/kMqea6AC80 – Support Twitter (@TwitterSupport) 31 août 2020

La nouvelle fonctionnalité est déployée à tous les utilisateurs de la plate-forme à partir d’aujourd’hui. Si vous cochez un tweet et que Quote Tweets n’apparaît pas comme une option, vérifiez si vous disposez de la dernière mise à jour de l’application Twitter sur l’App Store.