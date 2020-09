La marque de transport et de nourriture à la demande par application a introduit le nouveau Uber Pass, qui permet aux utilisateurs d’obtenir une série d’avantages, en tirant pleinement parti des avantages de l’application.

En particulier, la société l’a fait savoir pour un tarif mensuel de 119 par mois, les utilisateurs bénéficieront des avantages suivants:

· 10 pour cent de réduction sur 60 voyages UberX et Uber VIP.

· Frais de livraison gratuits pour 25 commandes passées via Uber Eats sur les commandes de 159 $ ou plus.

· Accès à une promotion spéciale avec Uber Eats, qui sera différente chaque mois.

· En plus du support prioritaire, pour offrir la meilleure expérience utilisateur.

Eduardo Donnelly, PDG d’Uber Eats en Amérique latine; a noté que «Chez Uber, nous savons que les adhésions jouent un rôle clé dans les activités que nous menons au quotidien, car elles nous fournissent un moyen supplémentaire de planifier et de mieux gérer nos dépenses, et plus encore en ce qui concerne notre mobilité et notre alimentation.

Enfin, le responsable a souligné que le Mexique sera le troisième marché mondial à bénéficier de cet avantage et offrira à tous ses utilisateurs un abonnement mensuel gratuit par lancement.