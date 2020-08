Le géant de Mountain View prétend qu’il est prêt à lancer des dieux nouveaux cours de formation qui permettra aux étudiants d’acquérir des compétences et des certifications avec une valeur égale à celle d’un degré. Contrairement aux parcours d’études typiques proposés par les universités traditionnelles, les cours proposés par Google attirent l’attention en raison de leur courte durée et de leur coût particulièrement économique.

Google propose une alternative à l’université: des cours de six mois valent autant qu’un diplôme!

La nouvelle était déjà apparue il y a quelques mois, lorsque Google avait montré son intérêt pour la formation des travailleurs et des étudiants en annonçant des initiatives particulièrement intéressantes visant à garantir la possibilité d’acquérir des compétences sans débourser des sommes exorbitantes, en utilisant des méthodes en phase avec son époque.

Le géant de Mountain View ne semble pas avoir changé d’avis, au contraire, il répond de manière décisive aux critiques de ceux qui doutent de la validité des cours proposés en soutenant la nécessité d’offrir aux jeunes du concret et opportunités d’emploi. À cet égard, l’objectif est d’assurer, sans distinction, à toutes les parties intéressées la possibilité de suivre une formation peu coûteuse, courte mais intense et valable. L’idée est de faire en sorte que le certificat reçu à l’issue du parcours choisi puisse être reconnu par autant d’entités qu’un diplôme.

L’intention de Google est de proposer une alternative aux universités typiques et donc de permettre aux jeunes d’obtenir des certifications valides dans les secteurs les plus populaires grâce à des cours qui dureront au maximum six mois et qui comprendront une dépense qui il ne dépassera pas 300 $.

L’initiative n’attire pas peu d’attention, les étudiants et les universités manifestent de l’intérêt et des sceptiques car ce qui est remis en question, c’est la possibilité qu’un cours d’une durée aussi courte puisse effectivement transmettre des connaissances que les systèmes universitaires traditionnels permettent d’acquérir plus tard. plusieurs années d’études.

Pour le moment, il serait vraiment tôt et contre-productif d’exposer des jugements basés uniquement sur le peu d’informations extrapolées à partir des déclarations du géant, nous pensons donc qu’il est approprié d’attendre et de reporter toute considération, en nous limitant à considérer une initiative comme positive qui, dans une période résolument particulière comme celle-ci, pourrait s’avérer vraiment importante pour le avenir des étudiants.