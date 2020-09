Selon la dernière mise à jour sur le coronavirus de l’Université Johns Hopkins, la crise du COVID-19 vient de franchir une étape terrible – il y a maintenant plus de 6 millions de cas confirmés de virus aux États-Unis.

Pendant ce temps, le pire de la pandémie de coronavirus semble se déplacer vers de nouveaux États maintenant, tandis que les derniers mois ont vu des États comme New York, la Californie et la Floride parmi les plus durement touchés.

Le Dakota du Nord montre actuellement un pic par habitant de cas de coronavirus qui pourrait être le pire du pays pour le moment.

Lors d’une mise à jour sur les coronavirus au cours du week-end, la coordinatrice du groupe de travail sur les coronavirus de la Maison Blanche, la Dre Deborah Birx, a réitéré aux journalistes son espoir qu’un vaccin COVID-19 arrivera bientôt tout en exhortant les Américains à porter des masques faciaux et à continuer à «faire ce qu’il faut». maintenant. C’est pour que le nombre de coronavirus continue de chuter avant cet automne, lorsque les responsables de la santé publique comme Birx sont particulièrement inquiets d’une tempête parfaite de crise sanitaire – lorsque la grippe et le coronavirus, des virus jumeaux qui présentent des symptômes similaires, feront rage. pleine force simultanément. «Je suis également très convaincu en ce moment que nous pouvons arrêter la propagation communautaire (du coronavirus) en portant des masques, en prenant des distances sociales et en évitant les foules», a déclaré Birx aux journalistes.

Pendant ce temps, les derniers chiffres de l’Université Johns Hopkins – qui montre à ce jour plus de 6 millions de cas de coronavirus aux États-Unis, ainsi que plus de 183000 décès – soulignent à quel point la pandémie de coronavirus continue de sévir aux États-Unis. De telle sorte que nous commençons à le voir atteindre son point le plus critique dans des États qui ont jusqu’ici été épargnés par le pire de la pandémie.

Dans ce sens, le Dakota du Nord a atteint un record en termes de nombre de tests positifs quotidiens pour le virus COVID-19, avec ses résultats par habitant maintenant parmi les plus élevés du pays.

C’est selon des rapports locaux montrant que jeudi dernier, 337 des 6 972 tests étaient revenus positifs. Les données du New York Times, quant à elles, montrent que la semaine record de l’État qui s’est terminée le 28 août signifie qu’il est actuellement confronté à l’une des et peut-être la plus importante augmentation de cas de coronavirus dans le pays à l’heure actuelle par habitant. De plus, les cas sont en hausse de 64% par rapport à il y a deux semaines, l’État enregistrant désormais environ 214 cas par jour en moyenne.

Cela fait suite au controversé rallye de motos Sturgis qui s’est tenu dans le Dakota du Sud au début du mois d’août – et dont les rapports ont déclaré qu’il était responsable de plus de 100 cas de coronavirus dans les États voisins, y compris le Dakota du Nord.

Lors d’une conférence de presse à la fin de la semaine dernière, le gouverneur du Dakota du Nord, Doug Burgum, a déclaré qu’il pourrait ordonner une réduction de la capacité des restaurants et des bars de l’État.

«Soyez intelligents dans le Dakota du Nord: c’est notre voie à suivre, c’est la voie vers la liberté en ce moment, pour garder tout ouvert, les écoles ouvertes», a déclaré Burgum lors de la conférence de presse. «Tout le monde est intelligent pour ne pas permettre à soi-même ou aux autres d’être dans une position (vulnérable). Ce virus ne peut vivre que lorsqu’il passe d’homme à hôte humain. »

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des médias tels que Fast Company et The Guardian. Lorsqu’il n’écrit pas sur la technologie, on le trouve penché de manière protectrice sur sa collection naissante de vinyles, en plus de soigner son whovianisme et de se gaver sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.