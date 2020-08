WWE SummerSlam a vu la WWE déployer toutes les grandes choses et livrer l’un de ses meilleurs spectacles de mémoire récente.

Le fait de déménager au Amway Center et de l’avoir à l’intérieur du ThunderDome a aidé la WWE à redonner cette sensation de grand spectacle.

Passons aux résultats:

SummerSlam a vu la WWE revenir sur un grand plateau pour la première fois depuis des mois Apollo Crews (c) def. MVP pour le titre des États-Unis

Apollo Crews et MVP ont eu une autre affaire fluide et passionnante sur le titre des États-Unis qui a servi de belle ouverture à l’avant-spectacle de SummerSlam.

Les équipages remporteraient finalement la victoire après avoir renversé le meneur de jeu du MVP avec son Spinout Powerbomb. The Hurt Business a tenté de se venger après la chute, mais Crews a réussi à se mettre en sécurité. Je dois me demander où va ce scénario avec deux pertes nettes pour MVP.

Apollo Crews retenu plus MVP à SummerSlam Bayley (c) def. Asuka pour le titre féminin de SmackDown

Asuka avait une longueur d’avance sur Bayley au début du concours et le commentaire a noté que Bayley avait des antécédents de problèmes d’épaule et que le challenger semblait cibler cette zone.

Le champion a pu commencer à prendre le contrôle quand quelques bris de cou contre les cordes ont laissé Asuka en difficulté.

Bayley a ensuite frappé le suplex Bayley-to-Belly et Asuka, comme la plupart des femmes le font maintenant, a expulsé à deux.

Alors que Bayley et Asuka échangeaient des soumissions, Asuka a pu donner un coup de pied à Banks – son adversaire plus tard dans la nuit pour le titre RAW Women – et cela a conduit The Boss à essayer d’intervenir à nouveau, à se faire frapper à nouveau et à aider Bayley à remporter la victoire.

Sasha Banks a aidé Bayley à vaincre Asuka The Street Profits. Andrade et Angel Garza pour les titres RAW Tag Team

Montez Ford a commencé ce match comme une maison en feu et cela comprenait un saut d’ouragan à la corde supérieure d’Andrade, mais son plongeon vers l’extérieur a été rattrapé par Garza et Andrade et ils l’ont frappé violemment. Cela a ralenti le charismatique champion du tag et ses ennemis mexicains se sont mis au travail.

Après qu’Andrade et Garza aient travaillé sur Ford pendant ce qui a semblé une éternité, Ford a finalement pu fabriquer l’étiquette et Angelo Dawkins a fait l’étiquette chaude.

Montez Ford a décroché son Frog Splash ultra-impressionnant pour la victoire

Suite à une rafale, Dawkins et Andrade étaient à terre et cette fois, Ford a obtenu la balise chaude et a frappé une croix de plongée sur la corde supérieure.

Garza a accidentellement fait tomber Zelina Vega du tablier et avec Andrade la surveillant, il était incapable de faire une étiquette quand il en avait besoin. Cela a conduit à un spinebuster puis à l’incroyable grenouille de Ford.

Mandy Rose bat. Sonay Deville dans un match de Loser quitte la WWE

Sonya Deville a demandé à Mandy Rose si elle avait peur au début du combat et elle a eu un avant-bras pour ses problèmes.

Le combat est rapidement allé à l’extérieur et Rose a frappé un suplex sur la rampe pour prendre le contrôle.

Rose a tenté de montrer sa séquence moyenne et une clôture hors de la table d’annonce a maintenu la pression. Sur ce, Rose alla chercher une table sous le ring.

Deville a répondu à cela avec une chaise à l’intestin.

De retour sur le ring, la paire a eu des échanges marquants avant que Rose ne tente de courir le genou pour la deuxième fois et que Deville évite à nouveau. Cela a conduit Sonya à tenter un dragon dormant debout, puis un étranglement triangulaire, dont Rose s’est échappée.

Mandy Rose a dû continuer à essayer, mais elle a finalement cloué Sonya Devile avec son genou volant

De retour à l’extérieur, Rose fit sauter la tête de Deville hors de la table d’annonce et commença à essayer de la faire passer par la table qu’elle avait installée plus tôt. Cependant, une fois de plus, Deville a renversé la vapeur avec un coup de pied sautant.

De retour sur le ring, Rose a finalement frappé son genou en courant à nouveau et cela a conduit à une série d’entre eux de chaque côté de son double facebuster underhook et cela a assuré la victoire.

Seth Rollins bat. Dominik Mysterio

Rollins montrait ce qu’était un Dominik amateur dans les premiers échanges avec certains mouvements élémentaires et il a commencé à se moquer des Mysterios.

Dominik a été totalement dominé au début, mais alors que Rollins est allé chercher un bâton de kendo, Dominik a donné un coup de pied et l’a cloué avec un dropkick. Le combat a été de courte durée car le quadruple champion du monde a repris le contrôle après avoir battu le débutant.

Rey Mysterio avait désespérément besoin de monter sur le ring et d’aider son fils, mais Dominik a rejeté cette idée et une prise en pied tombant sur une chaise en acier a fourni l’ouverture dont il avait besoin.

Dominik Mysterio a réalisé une excellente performance lors de ses débuts à la WWE

Dominik a ensuite pris Rollins avec un bâton de kendo comme cela a été le thème de leur rivalité jusqu’à présent. Après avoir survécu à la séquence de flèches superplex / faucon de Rollins, Dom a mis Rollins à travers une table via un bâton de kendo avec un balayage de jambe russe, puis il a frappé une grenouille – en hommage à Eddie Guerrero – pour une chute proche.

Rey a fini par se faire menotter en essayant d’aider son fils après que Murphy ait essayé de prendre l’œil de Dominik – oui, vous avez bien lu – et Rollins a tenté d’attaquer la mère de Dominik.

Cela a provoqué un retour fougueux de Dominik et il a cloué un 619 pour se rapprocher, mais Rollins a contré son attaque de la corde supérieure.

Le trottoir a remporté la victoire pour Rollins.

Seth Rollins a constamment aiguillonné Rey Mysterio face à son fils Asuka def. Sasha Banks (c) pour le titre RAW Women

Sasha Banks a attaqué le genou gauche affaibli d’Asuka dès le départ et s’est montré très agressif dès le départ.

Asuka a fait quelques retours fugaces et a enfermé plusieurs soumissions pour épuiser The Boss, mais Banks a dominé la grande majorité de la procédure, y compris une bombe électrique au coucher du soleil à l’extérieur qui avait l’air brutale.

Au fur et à mesure que le match avançait, Asuka a commencé à prendre plus de risques et a décroché un DDT de la corde supérieure et un missle dropkick du même voisinage.

Bayley est resté en grande partie en dehors de la procédure, mais lorsque Sasha Banks a raté l’éclaboussure de grenouille, ils ont eu une réunion d’équipe rapide. Immédiatement après cela, Asuka l’a mise dans le verrou d’Asuka et il semblait que le champion était fini, mais après avoir mis Asuka dans une position d’épinglage, elle a réussi à rouler dans la déclaration de banques, mais Asuka a contré et l’a roulée dans la serrure d’Asuka. encore!

Les dames se sont finalement libérées et Asuka a eu la chance de faire tomber Bayley du tablier, mais cela a conduit Banks à se remettre dans la serrure d’Asuka et à perdre le match.

Asuka a récupéré le titre qu’elle avait perdu contre Banks il y a quelques semaines à peine. Drew McIntyre (c) a vaincu. Randy Orton pour le titre WWE

Au début, Orton voulait juste échapper à McIntyre et garder ses distances. Il a joué à des jeux d’esprit avec le champion et a attendu une opportunité qui le favorisait.

Quand ils l’ont finalement lancé, il est devenu clair que l’histoire était de savoir qui pouvait frapper leur finisseur en premier: le Claymore ou le RKO?

Orton a finalement pris le contrôle du combat suite à un suplex sur la table de l’annonceur. Il a travaillé méticuleusement McIntyre comme seul Orton peut avec beaucoup de coups de feu avant que le champion ne fasse son retour.

Il a pu se synchroniser dans la Figure Four Leg Lock, rendue célèbre par l’homme que Randy Orton a botté il y a deux semaines, mais un pouce dans l’œil a aidé le challenger à échapper aux ennuis.

Les deux hommes ont lancé certains de leurs meilleurs tubes à la recherche du coup fatal. McIntyre a raté son coup de pied Claymore et alors qu’Orton cherchait à nouveau un RKO, McIntyre a marqué le revers pour obtenir l’épingle.

Drew McIntyre a déjoué Randy Orton pour conserver son titre à la WWE The Fiend def. Braun Strowman (c) pour le titre universel

C’était un coup dur dès le départ. Les deux hommes se sont affrontés et The Fiend a montré la domination pour laquelle il est devenu célèbre. Il a commencé par battre Strowman avec une boîte à outils de toutes choses, mais Strowman a fait passer le challenger à travers une barricade, mais avec peu ou pas d’effet.

Un Powerslam en cours d’exécution n’était pas suffisant pour éloigner The Fiend et Strowman était choqué d’avoir déjà déchargé son arsenal étroit mais puissant.

Le combat s’est ensuite déroulé dans les coulisses et tandis que le monstre parmi les hommes commençait à contrôler, Wyatt a rapidement changé cela et a frappé Sister Abigail pour une chute presque sur le sol de la position de gorille.

Bray Wyatt a remporté le titre universel pour la deuxième fois

De retour dans l’arène, The Fiend a tenté de verrouiller la griffe de la mandibule mais Strowman a résisté. Cela a conduit Strowman à trouver un cutter dans la boîte à outils susmentionnée et à couper l’anneau pour exposer les planches brutes.

À partir de là, The Fiend a posé Strowman sur le plateau avec un couple de Sœur Abigail pour la victoire.

Après le match, Roman Reigns a fait son retour à la WWE après près de cinq longs mois d’absence! Il a décimé les deux hommes et s’est levé pour fermer le segment.

Roman Reigns a fait un retour spectaculaire pour clôturer SummerSlam