Noor Inayat Khan est le premier espion musulman à recevoir une plaque bleue (Photo: PA)

La première héroïne de guerre musulmane de Grande-Bretagne pendant la Seconde Guerre mondiale est commémorée par une plaque bleue.

Noor Inayat Khan, qui était d’origine indienne et américaine, a été la première opératrice radio en civil à être transportée par avion en France occupée par les nazis.

Qualifiée d ‘«espion improbable», elle a servi derrière les lignes ennemies dans le corps exécutif des opérations spéciales mis en place par Sir Winston Churchill en 1940.

Au début de sa première mission en 1943, l’héroïne a été arrêtée par la Gestapo après avoir été trahie par un agent double français qui aurait été payé pour la remettre.

Mais après avoir réussi à s’échapper de prison, elle a été rapidement reprise et 10 mois plus tard transférée au camp de concentration de Dachau où elle a été tuée, aux côtés de trois autres femmes, en 1944.

Malgré des tortures répétées, l’agent secret dévoué a refusé de révéler la moindre information à ses ravisseurs – sans même révéler son vrai nom.

L ‘«espion improbable» a été brutalement torturé par les nazis mais a refusé de donner des informations (Photo: PA)

La plaque honorant son service a été placée sur la maison londonienne de la famille Khan sur Taviton Street à Bloomsbury.

C’était l’adresse que l’espionne ingénieuse avait grattée sur la base de son bol d’alimentation pour tenter de communiquer sa capture à d’autres prisonniers après son arrestation.

Shrabani Basu, biographe de l’agent secret, a déclaré: «Quand Noor Inayat Khan a quitté cette maison pour sa dernière mission, elle n’aurait jamais rêvé qu’un jour elle deviendrait un symbole de bravoure. C’était une espionne improbable.

«En tant que soufie, elle croyait à la non-violence et à l’harmonie religieuse. Pourtant, lorsque son pays d’adoption avait besoin d’elle, elle a sans hésiter donné sa vie dans la lutte contre le fascisme.

«Il est normal que Noor Inayat Khan soit la première femme d’origine indienne dont on se souvienne avec une plaque bleue. Au fur et à mesure que les gens passent, l’histoire de Noor continuera d’inspirer les générations futures.

«Dans le monde d’aujourd’hui, sa vision de l’unité et de la liberté est plus importante que jamais.»

La plaque se trouve sur Taviton Street à Bloomsbury (Photo: PA)

Le jeton commémoratif a été dévoilé vendredi.

Seulement 14% des plus de 950 plaques bleues du patrimoine anglais disséminées dans la capitale célèbrent les femmes. L’organisation a admis que la proportion est toujours «trop faible».

Les plaques prévues pour le reste de l’année comprennent des hommages à une autre femme agent secret, Christine Granville, et à l’artiste Barbara Hepworth.

L’organisation caritative a déclaré que « si nous voulons continuer à voir une augmentation significative du nombre de plaques bleues pour les femmes, nous avons besoin de plus de suggestions féminines ».

