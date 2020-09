Nous avons récemment parlé avec Emanuela Recalcati, Client Solutions Director EMEA chez Xaxis, pour en savoir plus sur son rôle au quotidien et comment il a été affecté par Covid-19.

Veuillez décrire votre travail: que faites-vous?

Je suis directeur des solutions client EMEA chez Xaxis, axé sur la fourniture de réponses innovantes et créatives aux défis auxquels sont confrontés nos clients de marque.

Ma mission est de connecter la créativité et les données dans l’espace programmatique et de créer une expérience publicitaire plus engageante qui rapproche les marques des consommateurs et génère les meilleurs résultats pour nos clients.

Pour mettre cela en contexte, la montée en puissance des achats de médias programmatiques a conduit à se concentrer sur l’atteinte des bonnes personnes avec des données sophistiquées, cependant, les créations de bonne qualité étaient de plus en plus négligées, et c’est ce à quoi Xaxis s’attaque.

Comment votre journée type a-t-elle été affectée à court terme par la pandémie?

La pandémie a été une période intéressante pour moi. Habituellement, je me concentre sur le travail pendant la semaine et je consacre les week-ends à mon enfant de deux ans et au reste de ma famille, en utilisant le temps pour des activités, des voyages et des événements sociaux. La pandémie et le verrouillage qui en a résulté ont complètement perturbé cet équilibre.

J’ai créé une « nouvelle normalité » en concevant ce qui pourrait être considéré comme un calendrier militaire pour la garde d’enfants, en faisant équipe avec mon mari pour tirer le meilleur parti de chaque réunion à laquelle j’ai assisté et en m’assurant que chaque moment passé devant mon ordinateur était utilisé de la manière la plus efficace.

L’emploi du temps militaire n’a pas toujours fonctionné, j’ai eu des expériences amusantes de ma fille apparaissant devant la caméra et faisant la grimace à des hauts responsables d’une agence partenaire ou faisant une crise de colère lors d’une réunion importante … le bouton muet est incroyable lors d’une conférence téléphonique !

J’ai eu moins de temps pour ces discussions informelles avec des collègues autour d’un café, ce qui me manque beaucoup, mais le positif est que j’ai appris comment et quand demander de l’aide quand j’en ai vraiment besoin. D’une certaine manière, la pandémie a fait ressortir le meilleur de la population et encouragé la volonté de collaborer plus étroitement que jamais.

Quels sont vos outils et techniques préférés pour vous aider à faire votre travail en ce moment?

Microsoft Teams a été une bouée de sauvetage pendant la pandémie. Non seulement pour les fonctions de visioconférence et de chat, mais aussi toutes les fonctionnalités innovantes qui m’ont permis de travailler aussi efficacement à domicile qu’au bureau.

En termes de techniques, je me suis concentré sur les réunions qui comptent et je me suis assuré d’ajouter de la valeur à chacune de mes participations.

Quelles entreprises vous ont impressionné depuis l’épidémie?

De nombreuses entreprises ont fait un excellent travail en adaptant leurs styles de travail et en accompagnant leurs employés pendant cette période difficile, mais il y en a en particulier qui m’ont vraiment impressionné. Tesla, Dyson et même la Formule 1 ont arrêté leur production habituelle et se sont concentrés sur la construction de choses comme les aides respiratoires pour les patients COVID-19, et le tout dans un laps de temps extrêmement court.

Cela en dit long que ces entreprises s’efforcent de redonner au monde tout en conservant le plus d’employés possible, même si leur fiche de vente.

Quels changements apportez-vous pour aider votre marque / vos clients à se connecter à la façon dont les gens se sentent et vivent la pandémie?

Internet est devenu plus important que jamais. Les consommateurs l’ont utilisé comme un canal essentiel pour les nouvelles et le divertissement, et un moyen accru d’accéder aux produits et services essentiels.

Xaxis a développé de nouvelles solutions créatives telles que des publicités conversationnelles qui ont aidé les marques à se connecter plus personnellement avec les consommateurs, permettant des interactions plus significatives. Il a permis aux détaillants de répondre facilement aux questions en temps réel sur des choses comme les heures d’ouverture, la disponibilité des stocks et les meilleurs moments pour visiter un magasin. Et tout cela se passe dans une annonce!

Quelles tendances avez-vous observées ces dernières semaines dans votre secteur?

Certaines entreprises telles que les marchands de commerce électronique et les entreprises de biens de consommation sont en plein essor, comme en témoignent les résultats d’Amazon au deuxième trimestre 2020. Une récente enquête GroupM EMEA a montré que 69% des marques augmenteront leur investissement dans l’affichage publicitaire en ligne, 62% des marques augmenteront leur investissement dans la vidéo en ligne et 57% se concentreront sur les relations émotionnelles avec les consommateurs. Il s’agit de mieux se connecter avec les consommateurs!

Quels conseils donneriez-vous à un spécialiste du marketing maintenant?

Comprenez comment la demande évolue dans votre catalogue de produits et surveillez si votre public cible peut changer. Nous l’avons vu avec l’un de nos clients, Ikea, où nous avons exploité l’IA pour comprendre les changements de comportement des consommateurs sur le site Web de l’entreprise. Cela signifiait que la stratégie créative pouvait être rapidement adaptée.

Dans la pratique, lorsque le verrouillage est entré en vigueur, nous avons remarqué des changements dans les produits que les utilisateurs recherchaient et achetaient, en mettant l’accent sur les articles de «bureau à domicile» tels que les chaises, les bureaux et les articles d’organisation et de stockage à domicile. Nous avons utilisé ces informations pour adapter rapidement les communications et présenter les produits les plus appropriés dans l’annonce elle-même. Lorsque les restrictions ont commencé à être levées, nous avons remarqué que cette tendance évoluait pour englober davantage de produits orientés vers l’extérieur tels que les meubles de jardin. En conséquence, nous pourrions à nouveau adapter la stratégie pour répondre rapidement à la demande et garantir les meilleurs résultats commerciaux pour Ikea.

À quoi ressemble la planification et la stratégie à long terme pour votre marque?

En fin de compte, nos clients se sont concentrés à la fois sur la rentabilité et les idées innovantes. La promotion de l’innovation est au cœur de tout ce que nous faisons chez Xaxis et nous traitons notre talent comme notre principal atout innovant. Nous nous assurons de pérenniser notre entreprise en investissant continuellement dans de nouvelles idées et en fournissant une plate-forme ouverte pour la créativité et la collaboration.

Nous avons également dû adapter nos processus internes pour faire du télétravail efficace une stratégie à long terme, qui devrait être mise en place sous une forme ou une autre dans un avenir prévisible.