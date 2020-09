Accablé par l’œil de la tempête qui a commencé d’abord aux États-Unis puis au Royaume-Uni, Huawei a vu son nom souillé à maintes reprises à cause de l’équipement des réseaux 5G. Capable de devenir le bouc émissaire, le développement de la technologie inhérente aux réseaux de cinquième génération a coûté cher au géant multinational, qui a même vu la révocation de Google Mobile Services sur les appareils Android à des fins de sécurité maximale, évitant ainsi la Chine. pourrait s’infiltrer dans les télécommunications et opérer de l’espionnage.

Les lourdes accusations portées par les gouvernements, en tout cas, voient aujourd’hui leur démenti puisque, grâce à des tests indépendants, les appareils de Huawei ont fourni des retours positifs, se vantant donc d’être sûrs et n’apportant aucun type de technologie de 007 avec eux. .

Huawei: grâce aux tests GSMA, les appareils sont déclarés sûrs

Exploité par la GSMA, le Test NESAS (Network Equipment Security Assurance Scheme) a pour but d’évaluer la sécurité informatique des équipements de réseau; défini sur la base d’un standard testé par la GSMA elle-même avec 3APP et d’autres fournisseurs, opérateurs, régulateurs et partenaires du marché des télécommunications, l’examen compte bien vingt catégories de notation.

Bien que ce ne soit pas un test obligatoire, Huawei a souhaité porter tous ses équipements 5G à l’attention de la GSMA, même ceux destinés aux réseaux cœurs plus sensibles d’un point de vue sécuritaire, obtenant un jugement unanime en guise de retour: ils sont sûrs (ici pour lire le verdict).

Devin Duan, Le responsable du secteur du marketing de la cybersécurité 5G E2E de la société a déclaré à cet égard que: «Huawei s’est toujours concentré sur la cybersécurité basée sur la technologie. Nous sommes heureux de soutenir et de collaborer activement aux tests NESAS et d’inviter l’ensemble du secteur à promouvoir conjointement le développement d’un marché des communications mobiles plus uniforme. «