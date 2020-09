En dépit d’être une entité avec de bons taux de croissance économique, il est évident que Quintana Roo doit améliorer son infrastructure touristique et augmenter ses travaux de communication, pour recevoir comme avant, des milliers de visiteurs du monde entier; Mais aujourd’hui, la réalité est que cette infrastructure n’en a pas, et le train pourrait être le palliatif que vous attendiez depuis si longtemps.

La controverse et la division des opinions, sur cette question et sur d’autres, sont nécessaires, voire saines, mais je considère que nous perdons de vue l’objectif principal: le train maya s’en va, peu importe ce que vous pensez, ou si vous êtes pour ou contre.

Soyons objectifs, analysons les domaines d’opportunité; les «contre» en fait, je pense, sont une invitation à la participation citoyenne, non seulement pour les résidents du Quintana Roo (en tenant compte du fait que ce sera l’État avec le plus grand nombre d’arrêts), mais aussi pour les autres États concernés. Et je ne parle pas de consultations citoyennes, mais d’un examen minutieux des formulaires.

Voyons les choses de cette façon: observer le train d’un point de vue strictement négatif, sape le progrès. Les citoyens devraient profiter de l’occasion pour suivre le processus de construction de cette grande œuvre, à travers un front commun qui, avec une bonne coordination avec les autorités, devient le déclencheur si nécessaire pour le tourisme de Quintana Roo, qui potentialisera le déversement économique et la croissance de l’entité.

Cela dit, je mets sur la table et personnellement, les points suivants à considérer à propos du train:

Forces

1.- Création d’emplois. Direct et indirect.

2.- Connectivité de la péninsule.

3- Sauvetage et promotion des sites archéologiques. Détonation de son potentiel touristique (si des installations adéquates, conviviales et écologiques sont construites, cela évitera un impact négatif sur les questions sociales et environnementales)

4.- Coût de transport plus accessible que l’air.

5.- Diversification et augmentation de l’offre touristique.

6.- Augmentation de la compétitivité

