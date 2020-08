Une nouvelle étude a révélé à quoi ressemblaient les températures mondiales pendant la dernière période glaciaire.

La recherche suggère que les températures étaient d’environ 11 degrés Fahrenheit plus fraîches qu’elles ne le sont aujourd’hui, ce qui était suffisant pour déclencher un changement intense sur Terre.

Alors que le changement climatique se poursuit sans relâche, nous pourrions bientôt être aux prises avec une planète en évolution rapide pour des raisons autres que la glace.

Le terme «âge glaciaire» est effrayant. Il évoque des images mentales d’une Terre couverte de givre, avec des mammouths laineux errant sur les terres couvertes de glaciers. Compte tenu de cela, vous pourriez imaginer que la température moyenne de la Terre pendant la dernière période glaciaire était radicalement différente de ce que nous vivons aujourd’hui.

En vérité, même de minuscules variations de la température de la Terre peuvent avoir un impact énorme sur la vie sur cette planète. Comme le révèle une nouvelle étude, la dernière température moyenne sur Terre au cours de la dernière période glaciaire n’était que de 11 degrés Fahrenheit plus froide qu’au cours du 20e siècle. Les scientifiques sont arrivés à cette conclusion en utilisant une mine de données et en analysant tout un tas de chiffres.

Maintenant, 11 degrés (6 degrés Celsius) peuvent ne pas sembler un énorme changement. De nos jours, un plongeon de 11 degrés peut vous amener à opter pour un sweat-shirt au lieu d’un t-shirt, mais à part cela, ce n’est généralement pas un gros problème. Cependant, à l’échelle mondiale, une baisse de température de cette ampleur est absolument dévastatrice.

« D’après votre expérience personnelle, cela ne semble pas être une grande différence, mais en fait, c’est un énorme changement », a déclaré Jessica Tierney du département de géosciences de l’Université de l’Arizona dans un communiqué. «En Amérique du Nord et en Europe, les régions les plus septentrionales étaient couvertes de glace et étaient extrêmement froides. Même ici en Arizona, il y avait un grand refroidissement. Mais le refroidissement le plus important s’est produit dans les hautes latitudes, comme dans l’Arctique, où il faisait environ 14 ° C (25 ° F) plus froid qu’aujourd’hui.

Tierney et son équipe de chercheurs ont utilisé des données sur le carbone atmosphérique à partir des données de température actuelles et historiques glanées à partir d’examens de plancton marin fossilisé pour construire un modèle de ce à quoi ressemblait le dernier maximum glaciaire (LGM), ou la dernière période glaciaire.

La recherche a des implications de grande portée, et les données peuvent maintenant nous donner un indice sur le type de changements qui se produisent sur la planète lorsque les températures changent à l’échelle mondiale. Grâce au changement climatique provoqué par l’homme, les températures de la Terre augmentent actuellement. Les niveaux de dioxyde de carbone atmosphérique sont aujourd’hui d’environ 415 parties par million, contre 280 parties par million avant la révolution industrielle. En revanche, les niveaux pendant le LGM étaient d’environ 180 parties par million.

Il n’ya pas de débat sur la question de savoir si la planète se réchauffe. C’est le cas, et les scientifiques conviennent presque universellement que l’activité humaine en est la cause. Nous ne nous dirigeons certainement pas vers une autre période glaciaire, mais nous pourrions bientôt avoir des difficultés à mesure que les températures se déplacent vers l’autre extrémité du thermomètre.

