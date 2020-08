Le service PSN est en panne et de nombreux joueurs voient un écran d’erreur apparaître lors de la connexion. Il semble que je Serveur Playstation avoir plus de quelques problèmes; enregistré un réel pic d’interruption de service PSN avec de nombreux joueurs affichant un écran d’erreur lié à la maintenance du serveur.

Pas de services en ligne donc multijoueur pour de nombreux utilisateurs. Bien que les problèmes aient commencé déjà tard dans la nuit de la veille les rapports ont commencé vers 10h00 avec le service Down Detector UK ça compte environ 2000 rapports le service PSN; peu de temps après, le nombre de rapports a augmenté de façon exponentielle et provient de plus ou moins du monde entier.

PSN down: la sortie du support Playstation

Les problèmes signalés par les utilisateurs sont les plus divers; incapacité d’accéder au PSN jusqu’à certains jeux qui nécessitent une connexion Internet, Fortnite sur tous; de plus, même les chats semblent rencontrer de nombreux problèmes.

Sony lui-même via le compte Twitter Demandez à Playstation il a confirmé les problèmes et a ensuite ajouté un message dans lequel il précisait: «Vous pouvez rencontrer des difficultés lors du lancement de jeux, d’applications ou de fonctionnalités en ligne. Nos techniciens essaient de résoudre le problème le plus rapidement possible; Merci pour votre patience ». Il semble que la nature du problème puisse être liée à la la surcharge du serveur grâce à une très grande zone de chalandise vacances d’été; le moment de la résolution ne doit pas être trop long, alors attendez quelques heures.