Recherchez un remède contre la gueule de bois en ligne et la réponse la plus courante que vous trouverez de la part de professionnels formés en médecine est de ne pas boire d’alcool. Il semble cependant qu’ils mènent une bataille perdue – une enquête gouvernementale de 2018 a révélé que seuls 20% des plus de 16 ans au Royaume-Uni sont tétotaux. L’alcool est dans la plupart de nos vies: les ventes d’alcool ont grimpé en flèche pendant le verrouillage et des milliers de personnes ont afflué dans les bars et les pubs alors qu’ils rouvraient pour le «Super samedi». Même s’il s’agit d’un trop grand nombre de G&T lors d’un barbecue familial, il semble qu’un grand nombre d’entre nous soient vulnérables aux séquelles de l’alcool. Nous avons besoin de remèdes pratiques contre la gueule de bois.

D’un autre côté, la philosophie pop qui encourage une attitude de «poil de chien» face à la gueule de bois est myope, ce qui augmente potentiellement les dommages causés à votre foie. Il est important de guérir l’étrange gueule de bois de la bonne manière, alors voici comment infiltrer votre plan de réveil. Bottoms up!

C’est plus que de la déshydratation

«L’alcool doit être métabolisé par le foie, ce qu’il ne peut pas faire en grande quantité», explique la nutritionniste Emma Jones. «Si nous en avons plus que ce que notre foie peut supporter, notre taux d’alcool est trop élevé et cela affecte notre comportement. L’alcool est un diurétique qui nous amène à nous réveiller avec la bouche sèche et à prendre cette pinte d’eau. »

Les humains produisent de l’alcool depuis l’aube de la civilisation et avec cela vient près de 9000 ans de réflexion sur le meilleur remède possible contre la gueule de bois. En Mésopotamie, les gens ont ajouté de la myrrhe au bec des oiseaux terrestres pour aider à contrer les effets de l’alcool; Les Mongols mangeaient les yeux des moutons, tandis que les anciens Chinois préféraient le thé vert comme remède contre la gueule de bois.

Aujourd’hui, le conseil le plus courant est de rester hydraté. C’est sain, mais cela ne signifie pas que la déshydratation est la principale cause de la gueule de bois. «Une gueule de bois est un ensemble nébuleux de symptômes», explique le consultant en nutrition Drew Price, «Il s’agit de nausées, de vertiges, de diarrhée, de somnolence et de perte de mémoire. On pensait que la déshydratation était la cause numéro un, maintenant cette image change. »

Il y a étonnamment peu de recherches sur la gueule de bois, mais les experts en nutrition reconnaissent maintenant ces symptômes comme le résultat de deux choses: «L’inflammation et l’affinité de l’alcool avec les neurotransmetteurs», explique Price. «L’inflammation se produit partout, dans chaque cellule. Cela nuit à la capacité de votre corps à envoyer des électrolytes et des fluides aux bonnes zones du corps. Cela amène également le corps à produire moins d’antioxydants. »

Les antioxydants réduisent le stress oxydatif, mais lorsque la consommation d’alcool provoque une inflammation, le corps est criblé de problèmes d’oxydation qui peuvent conduire à la fatigue et au vieillissement. Des études ont montré que le stress oxydatif peut également être un marqueur clé de la maladie d’Alzheimer.

Price ajoute: «L’alcool semble également bloquer un neurotransmetteur inhibiteur appelé GABA, qui est associé à la décontraction. Si un verre de vin peut encourager le GABA à fonctionner et vous aider à vous sentir détendu, une certaine quantité d’alcool le bloquera, provoquant de l’agitation et des troubles du sommeil. »

Les conseils des nutritionnistes sur la façon d’éviter la gueule de bois se résument à gérer votre comportement lors d’une soirée. «Mon premier conseil serait de boire une boisson non alcoolisée entre deux verres», déclare Price. «Choisissez une boisson amère ou aigre – quelque chose que vous ne pouvez pas simplement avaler comme du cola. Cela vous fera boire moins. De plus, si vous arrêtez de boire tôt, votre corps réagira plus longtemps, décomposera l’alcool et la qualité de votre sommeil s’améliorera. »

«Prenez un petit repas avant de boire, en particulier quelque chose avec un peu de graisse», dit Jones. «Si vous êtes pressé, le beurre de cacahuète sur du pain grillé est une bonne option, car il retarde les effets de l’alcool.»

«Certaines personnes trouvent que les boissons foncées aggravent leurs symptômes de gueule de bois. Les boissons comme le whisky ou le vin rouge ont des composés différents, vous feriez donc mieux de vous en tenir aux boissons de couleur plus claire. »Ce conseil judicieux peut vous glisser la mémoire lors d’une soirée agréable, mais heureusement, la science peut suggérer un contrôle des dommages nutritionnels. «Le NAC, ou N-acétyl cystéine, est un supplément qui augmente la production d’un antioxydant appelé glutathion», déclare Price. «Cela apparaît dans presque toutes les cellules de votre corps et peut aider à réduire l’inflammation. C’est aussi un nootropique, ce qui signifie qu’il améliore la fonction du cerveau et des neurotransmetteurs. La mise en garde est qu’il n’existe pas de données à long terme sur l’innocuité de la NAC. »Une méthode anti-inflammatoire aussi simple que des analgésiques quotidiens peut également servir de remède contre la gueule de bois. «Cela signifie avoir 200 mg d’ibuprofène avant de se coucher l’estomac plein.»

Il peut être tentant d’essayer de guérir une gueule de bois avec un autre médicament: la caféine. Mais Jones soulève une mise en garde: «Vous serez déjà déshydraté et la caféine est un diurétique. La caféine peut aussi être assez agressive pour l’estomac, donc si vous avez la nausée, ce n’est peut-être pas la meilleure option. »

Futurs remèdes contre la gueule de bois

Tout comme le problème de la mortalité humaine, les scientifiques travaillent inévitablement sur le remède ultime contre la gueule de bois. Les ingénieurs chimistes de l’UCLA à Los Angeles ont développé une pilule pour inverser les effets d’une gueule de bois. Il contient des enzymes qui décomposent à la fois l’alcool et une molécule appelée acétaldéhyde qui provoque des maux de tête et des vomissements, et réduit finalement la teneur en alcool dans le sang. Bien que cela semble être une réponse merveilleuse à l’existentialisme du samedi matin, peut-être que nous avons tous besoin d’une gueule de bois pour nous garder sous contrôle et nous rappeler que tout comme l’eau au vin, l’alcool peut se transformer en poison.

