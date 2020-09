Le service Internet Starlink de SpaceX offre déjà des vitesses de téléchargement de plus de 100 Mbps selon la société.

Ces vitesses sont bonnes, mais pas exactement bouleversantes.

Le fait que Starlink puisse être utilisé à peu près n’importe où sera son véritable argument de vente.

SpaceX vient de lancer un autre lot de ses satellites Starlink aujourd’hui, portant le nombre total de satellites en orbite terrestre à plus de 700. C’est tout un tas de matériel de données haute vitesse flottant au-dessus de nos têtes, mais quand cela va-t-il commencer , tu sais, travaille réellement?

C’est déjà le cas, selon SpaceX. La société affirme que sa version bêta privée est maintenant en cours et qu’elle offre des vitesses assez impressionnantes pour ses utilisateurs. Comme le rapporte TechCrunch, Kate Tice de SpaceX a révélé les informations aujourd’hui lors de la diffusion du lancement de Starlink. Mais à quelle vitesse est «rapide»? Eh bien, ce n’est pas le plus rapide, si c’est ce que vous pensez.

D’après ce que Tice a dit lors de la webdiffusion, le réseau satellite dans sa forme actuelle offre des vitesses au nord de 100 Mbps. Désormais, si vous vivez dans une grande ville ou même dans une banlieue relativement peuplée, vous obtenez probablement des vitesses allant ou même plus rapides que cela en ce moment, selon votre fournisseur. Alors, quel est le problème?

Eh bien, il y a quelques éléments qui rendent Internet Starlink de SpaceX spécial. Pour commencer, il continue de croître, et si le réseau offre actuellement des vitesses d’environ 100 Mbps avec seulement environ 700 satellites en orbite, imaginez à quelle vitesse il pourrait être avec les 12 000 satellites prévus. Bien sûr, à ce stade, le service sera (ou devrait, du moins) être accessible au public, ce qui signifie beaucoup de trafic à traiter.

En toute honnêteté, nous ne savons pas à quelle vitesse il ira, mais pour l’instant, supposons que 100 Mbps est la limite supérieure. Même si tel est le cas, le service a une astuce dans sa manche qu’aucun autre fournisseur d’accès Internet ne peut se vanter: vous pouvez l’utiliser à peu près n’importe où.

Si vous vous rendez au cœur des États-Unis en ce moment et que vous vous dirigez vers certains foyers ruraux et demandez quelle est leur vitesse Internet, vous serez probablement choqué. Je vis dans le Wisconsin, et je n’ai pas à voyager loin des limites de la ville pour trouver des fournisseurs Internet ruraux avec des vitesses oscillant autour de 1 / 10e de ce que je reçois chez moi. C’est difficile, mais c’est juste la limite de la technologie dans de nombreux endroits.

En revanche, Starlink de SpaceX devrait être capable de fournir des vitesses très rapides dans les zones rurales sans problème, sans parler de le téléporter vers des régions éloignées de la planète qui n’ont accès à aucun type d’Internet. Pour les millions de personnes qui vivent dans ces régions du monde, cela pourrait changer la donne. Bien sûr, SpaceX doit lancer quelques milliers de satellites supplémentaires avant de pouvoir vraiment ouvrir les vannes.

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et les tendances de la réalité virtuelle, des appareils portables, des smartphones et des technologies futures.

Plus récemment, Mike a occupé le poste de rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste après sa dépendance au jeu.