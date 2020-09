Jada Pinkett Smith et Will Smith se sont mariés en 1997, même si ce n’était pas exactement un mariage de rêve. Maintenant, plus de 20 ans plus tard, les deux ont traversé des hauts et des bas dans leur mariage. Et ils ont appris en cours de route qu’ils ne veulent plus s’appeler mari et femme.

Jada Pinkett n’a jamais voulu épouser Will Smith

Pinkett et Smith se sont rencontrés pour la première fois sur le tournage de Fresh Prince of Bel Air en 1994 après que Pinkett ait auditionné pour le rôle de la petite amie de Smith (elle n’a pas obtenu le rôle). Smith a épousé une autre femme, Sheree Fletcher, avant de sortir avec Pinkett; lui et Fletcher partagent son aîné, Trey. Mais en 1995, lui et Pinkett avaient commencé à sortir ensemble.

Bien qu’il y ait eu beaucoup d’amour entre les deux, Pinkett n’a jamais voulu se marier. En 1997, cependant, elle a appris qu’elle était enceinte de leur premier enfant ensemble, et elle a ressenti la pression de sa mère et de la société pour qu’elle se marie. «J’étais tellement bouleversé que je devais avoir un mariage», a déclaré Pinkett. «Je suis allé pleurer dans l’allée des monstres en me mariant.»

Les deux n’ont pas de mariage conventionnel

Après s’être marié, le couple s’est marié un peu différemment de la plupart des duos. Il y a depuis longtemps des rumeurs selon lesquelles les deux ont une relation ouverte, bien qu’ils n’aient jamais entièrement confirmé ou nié cela. De plus, les choses n’étaient pas toujours faciles entre les couples, bien que cela se produise souvent dans les relations à long terme. Pinkett et Smith se sont séparés il y a quelques années parce qu’ils sentaient qu’ils avaient besoin de trouver le vrai bonheur en eux-mêmes avant de pouvoir le trouver l’un dans l’autre.

Ils se réfèrent désormais uniquement à des «partenaires de vie»

Pinkett n’a jamais été favorable à l’idée du mariage, et Smith y était favorable. Quand ils se sont mariés, aux yeux de la plupart des gens, ils sont devenus mari et femme. Mais après un certain temps, ils ont appris qu’ils ne voulaient plus se désigner comme tels. Le couple a fini par «redéfinir leur relation», a déclaré Pinkett en 2018. «Nous avons toutes ces attentes. «Oh, voilà ce qu’est un mari. C’est ce qu’est une femme. »J’ai commencé à dissoudre toutes les idées, toutes les attentes et toutes les étiquettes.» Maintenant, Pinkett et Smith se réfèrent uniquement à eux-mêmes comme partenaires de vie et à leur mariage comme un partenariat de vie.

Le mariage du couple est sous le microscope depuis «l’enchevêtrement» de Pinkett

Pinkett anime la série Facebook «Red Table Talk» aux côtés de sa mère et de sa fille, et il y a eu des aveux révolutionnaires dans l’émission. Plus récemment, Pinkett et Smith ont discuté de leur séparation il y a plusieurs années et de la façon dont Pinkett était en couple avec le chanteur August Alsina alors qu’elle et Smith étaient séparés. Elle a tristement qualifié la relation d ‘«enchevêtrement», et la discussion a depuis placé sa relation avec Smith au premier plan des médias. Mais Smith a déclaré dans le passé que le divorce «n’a jamais été une option», et les deux vont toujours fort.