Elissa Fink. (Photo Qumulo)

– Le démarrage de données de fichiers de Seattle, Qumulo, a ajouté Elissa Fink à son conseil d’administration. Fink a précédemment occupé le poste de directeur du marketing chez Tableau Software pendant 11 ans.

En juillet, Qumulo a levé un tour de table de 125 millions de dollars qui a propulsé sa valorisation à plus de 1,2 milliard de dollars, ce qui en fait l’une des rares startups «licornes» d’un milliard de dollars dans la région de Seattle. La société, fondée en 2012, gère plus de 150 milliards de fichiers pour des clients tels que Hyundai, Cinesite Studios, Telus et autres.

« La stratégie avant-gardiste de Qumulo et la technologie de données de fichiers perturbatrice aideront les clients à prospérer à l’ère numérique », a déclaré Fink dans un communiqué. « C’est une période passionnante pour rejoindre le conseil d’administration de l’entreprise. »

Fink a pris sa retraite en 2018. Salesforce a acquis Tableau l’année dernière pour 15,7 milliards de dollars.

Fink est actuellement professeur adjoint à l’école de commerce de l’Université de Washington. Elle a rejoint le conseil d’administration de la plate-forme d’exploitation du site Web Pantheon plus tôt cette année.

«Nous sommes ravis qu’un leader mondial du marketing technologique comme Elissa rejoigne notre conseil d’administration», a déclaré Bill Richter, PDG de Qumulo, dans un communiqué. «Son expérience dans la création de marques légendaires comme Tableau, qui a perturbé tout un secteur et est devenue synonyme de données, est tout simplement impressionnante.»

– Bill Sornsin a démissionné de ses fonctions de chef de l’exploitation de Maven, la société de médias basée à Seattle qui publie Sports Illustrated. Sornsin a cofondé la société en 2016. Il travaillait auparavant chez Microsoft et a cofondé Rivals.com et Scout.com avec le co-fondateur de Maven, James Heckman, qui a quitté ses fonctions de PDG le mois dernier.

Maven, cotée en bourse, a annoncé le départ de Sornsin dans un dossier auprès de la SEC. Son départ s’inscrit dans un «réalignement» de l’entreprise.

«Bill a consacré énormément de travail à faire décoller Maven, a eu un impact significatif sur nos opérations et laisse l’entreprise prête pour l’avenir dans les nombreux aspects qu’il a supervisés», a écrit le PDG de Maven, Ross Levinsohn, dans un e-mail. aux employés.

Kedar Deshpande, nouveau PDG de Zappos. (Photo de Zappos)

– Tony Hsieh, PDG de longue date de Zappos, a quitté le détaillant d’Amazon le mois dernier. Il est remplacé par l’ancien COO Kedar Deshpande.

Hsieh a dirigé Zappos depuis son lancement en 1999 et a supervisé la vente de la société à Amazon en 2009. Deshpande travaille pour la société basée à Las Vegas, Nevada depuis 2011, occupant un certain nombre de rôles dans la gestion des produits, le marketing et la technologie. Il a été nommé directeur de l’exploitation en septembre.

– Le fabricant de moniteurs cardiaques basé à Seattle, Bardy Diagnostics, a nommé Kevin Hykes au poste de président et chef de la direction. Hykes rejoindra également le conseil d’administration de la société et succédera au fondateur et président Gust Bardy.

«Je suis impatient de faire la transition vers mon nouveau rôle de directeur médical et de directeur de l’innovation et de confier la gestion quotidienne de l’entreprise à Kevin», a déclaré Bardy.

Hykes a passé plus de 15 ans au sein de la société mondiale de dispositifs médicaux Medtronic. Il a auparavant été président et chef de la direction de Cameron Health, où il a travaillé aux côtés de Bardy, Relievant Medical Systems et Metavention.

– La plateforme de gestion collaborative du travail Smartsheet a ajouté Rowan Trollope à son conseil d’administration. Il est actuellement PDG du fournisseur de logiciels de centre de contact Five9.

Trollope a passé plus de deux décennies chez Symantec et était SVP chez Cisco Systems au sein du groupe de technologie de collaboration.

Smartsheet a déclaré un chiffre d’affaires de 91,2 millions de dollars, en hausse de 41%, et une perte nette non-GAAP de 0,06 dollar par action dans ses résultats financiers les plus récents. La société basée à Bellevue, dans l’État de Washington, a également récemment annoncé son acquisition de la start-up Brandfolder, basée à Denver, au Colorado.

– La startup Zipwhip, basée à Seattle, a ajouté Carol Meyers à son conseil d’administration. Meyers était plus récemment le directeur du marketing de Rapid7, une société de cybersécurité basée à Boston, Massachusetts. Elle a également occupé le poste de CMO pour LogMeIn et Unica.

Maria Berardo. (Photo de Luum)

– La start-up Smart Commute Luum a embauché Maria Berardo en tant que première responsable des personnes et des opérations. Berardo a occupé des postes de direction des ressources humaines chez Redmond, CloudMoyo, basé à Washington, Kaiser Permanente, Amazon Web Services et Microsoft.

Luum offre une plate-forme aux employeurs pour gérer les programmes de navettage pour les employés et travaille avec la ville de Bellevue, dans l’État de Washington, sur un couloir de véhicules autonomes.

– LeadsRX, une société de technologie marketing basée à Portland, Oregon, a nommé David Canelis au poste de vice-président de la réussite client et membre de son équipe de direction. Canelis a été responsable des services clients et professionnels dans des éditeurs de logiciels tels que Spirion, Avoka et Tableau basé à Seattle.