Le Black Friday ne se limite plus à un vendredi, pas même à un week-end. Les entreprises ont commencé à lancer des promotions avant une date aussi importante pour devancer la concurrence, ce qui permet aux utilisateurs d’accéder à des offres très intéressantes et d’obtenir des produits avec des économies considérables pour nos poches.

Les offres Honor Flash arrivent

Au cours de ces jours, Honor lance une série d’offres flash, qui ont pour dénominateur commun une remise importante, mais disponible uniquement pendant quelques heuress. Pour que vous puissiez économiser de l’argent, nous allons vous montrer quatre offres qui ne seront actives qu’aujourd’hui, de 20h00 à 12h00 et que vous ne verrez guère à un meilleur prix.

Honor Magicbook 14 12nm + Scale pour 529,9 €

Dans la première offre, ils nous offrent la possibilité d’acquérir un deux pour un avec une grande remise. Au cours des prochaines heures, nous aurons à disposition un pack avec le Ordinateur portable Magicbook 14 pouces, avec processeur AMD Ryzen 5 3500U, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, ainsi que Échelle d’honneur pour seulement 529,90 €. Compte tenu du fait que seul le portable a un prix normal de 639,80 €, la réduction est plus que significative.

HONOR Watch Gs Pro + Mini Haut-Parleur pour 189.9EUR

Si ce que vous recherchez, c’est une smartwatch qui vous permet de suivre vos exercices, avec une batterie qui vous donne jusqu’à 25 jours d’autonomie, un compteur d’oxygène dans le sang, plus d’une centaine de modes d’entraînement et un design qui attire l’attention, dans les prochaines heures Vous pouvez vous procurer une HONOR Watch Gs Pro, dont le prix est normalement de 249,90 €, et un Mini Haut-parleur d’une valeur de 29,90 € pour seulement 189,90 €, allez, vous économisez près de 90 €–

Magic Watch 2 42mm Noir pour 99.9EUR

Si vous préférez une montre au design plus élégant et portable, la Magic Watch 2 42mm Black avec son écran AMOLED 1,20 ”True Color, avec processeur Kirin A1, 4 Go de ROM, 16 Mo de RAM et surveillance pour 15 types d’exercices que vous pouvez trouvez-le pour 99,90 €, une réduction significative sur les 169,90 € qu’il coûte habituellement.

Honor 9X pour 179.9EUR

Un smartphone ne pouvait pas manquer dans ces offres et rien de moins que le Honor 9X, l’un des derniers appareils de la société et l’un des plus attractifs. Il s’agit d’un mobile avec un écran IPS de 6,59 pouces avec une résolution FHD +, un processeur Kirin 710F Octa-Core, 4 Go de RAM, 128 Go de ROM et un ensemble de 48 + 8 + 2 M caméras arrière, tandis que l’avant est d’environ d’un système popup avec un objectif 16MP. Habituellement ce terminal Il est au prix de 249,90 €, mais maintenant nous pouvons l’obtenir pour seulement 179,90 € dans ce lien.

N’oubliez pas que ces offres ne seront disponibles que jusqu’à minuit, donc si vous êtes intéressé, courez pour elles.

