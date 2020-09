IFA 2020. Il y a des années, au lieu de fêter mon anniversaire, j’ai commencé à ajouter des points d’expérience, et c’est pourquoi je dis que la smartwatch TCL MOVETIME Family Watch est une belle proposition pour ceux qui sont déjà des vétérans de ce jeu vidéo si rare et édifiant en même temps que c’est la vie. Et je part de la base de clarifier que, comme point de départ, tout appareil conçu dans l’intention de rendre la technologie plus inclusive et plus proche de ceux qui l’observent normalement à distance, me semble une excellente initiative.

Tout juste présentée au salon de Berlin, la MOVETIME Family Watch MT43A est une montre intelligente conçue pour répondre aux besoins spécifiques des personnes âgées, afin qu’ils puissent à la fois profiter des fonctions communes de ce type de dispositif et, en outre, conserver leur indépendance sans que cela se traduise par une prise de risques plus que strictement nécessaire.

Afin de vous maintenir en communication constante, MOVETIME Family Watch dispose d’une connexion 4G, ce qui rend inutile pour ses utilisateurs d’utiliser également un smartphone pour communiquer, ainsi que pour utiliser ses fonctions d’urgence. La connectivité 4G lui permet d’être utilisé pour passer des appels téléphoniques via sa fonction mains libres, ainsi que d’envoyer et de recevoir des messages directement via la montre.

En ce qui concerne les fonctions de sécurité, MOVETIME Family Watch dispose d’un capteur de chute qui, une fois configuré, s’il détecte une chute envoie une alerte immédiate (en moins de 60 secondes) avec l’emplacement exact aux contacts d’urgence attribué sur l’appareil. Et si nécessaire, l’utilisateur peut désactiver l’alerte, pour éviter des avertissements inutiles (et des frayeurs) à ses contacts.

Une autre fonction intéressante de la montre est sa moniteur de fréquence cardiaque, qui est constamment actif et alerte l’utilisateur s’il détecte une activité irrégulière, telle qu’une augmentation ou une diminution marquée de la fréquence cardiaque, facilitant ainsi l’identification précoce de tout problème éventuel. Il dispose également d’une fonction de rappel, afin que ses utilisateurs n’oublient pas les actions qu’ils doivent réaliser au quotidien, comme les traitements médicaux, la communication avec certaines personnes, etc.

Montre MOVETIME Family MT43 a également des fonctions de quantification, telles que le suivi de l’activité quotidienne, le compteur de calories brûlées et le moniteur de qualité et d’heures de sommeil, informations qui peuvent être utilisées dans leur ensemble pour introduire des changements dans le mode de vie qui se traduisent par un plus grand bien-être de l’utilisateur.

La montre sera disponible en gris foncé et noir avec un écran tactile AMOLED 41 x 48,5 mm. Les éléments graphiques de son interface ont été conçus spécifiquement pour les personnes âgées, ils sont donc un peu plus grands que dans les montres intelligentes d’autres fabricants. Il résiste à l’eau et à la poussière et est conforme aux normes CCPA et GDPR pour protéger la confidentialité des utilisateurs. Le marché arrivera à l’automne et son prix de vente sera de 229 euros.

«Avec l’annonce de la montre intelligente MOVETIME Family Watch MT43A, TCL utilise des technologies sans fil modernes pour aider les personnes âgées à continuer de mener une vie indépendante, ainsi que pour apporter la tranquillité d’esprit à leurs familles et à leurs soignants», déclare Sharon Xiao, directrice générale de l’unité Business Unit Connecté Smart Devices de TCL Communication. « TCL s’engage à tirer parti de son expertise technique pour aider cette génération en lui apportant des fonctionnalités et des offres exclusives conçues spécialement pour elle. »