Nous sommes déjà en 2021, une année au cours de laquelle la téléphonie va faire un bond significatif en termes de connectivité. Nous parlons de l’arrivée imminente de la 5G, une nouvelle connexion ultra-rapide qui aidera les utilisateurs à partager leurs images lourdes beaucoup plus rapidement, à se connecter à Internet à une vitesse fulgurante et à jouer sans gouttes. Jusqu’à présent, ces capacités étaient réservées à la gamme haute et moyenne, mais grâce au Snapdragon 480 5G atteindra tous les mobiles.

5G pour les mobiles bon marché

Il semblait que cela n’allait jamais être dit, mais la réalité est différente aujourd’hui. Comme nous l’avons évoqué à d’autres occasions, l’antenne de télécommunications d’un smartphone est intégrée au processeur. En fonction de sa puissance, il pourra se connecter à un réseau ou à un autre, même si l’accès actuel à la 4G est une nécessité. Mais cette année, tout va changer avec l’arrivée des nouvelles puces Qualcomm.

La société a présenté sa nouvelle gamme de processeurs pour téléphones mobiles dans les gammes inférieures. Et c’est que même les téléphones les moins chers ont besoin d’une bonne connexion Internet dans des conditions, ce qu’ils réaliseront avec l’arrivée de Snapdragon 480. La puce vous donnera accès à Internet 5G et WiFi 6, deux caractéristiques qui deviendront bientôt des standards quasi basiques en télécommunications.

Les autres fonctionnalités du Snapdragon 480

Mais la liste des améliorations apportées par la puce ne se concentre pas uniquement sur la 5G. Non seulement il se concentrera sur une vitesse remarquable et optimale en matière de transfert de données, mais il apportera également de grandes améliorations pour prendre en charge d’autres modules complémentaires du smartphone. L’amélioration de la transmission se traduit par 100% sur le CPU et le GPU, mais vous aurez également une capacité de charge rapide Charge rapide 4+.

Concernant l’écran, il y a aussi une bonne nouvelle et c’est qu’ils auront un taux de rafraîchissement plus rapide. Plus précisément, un L’écran FHD + atteindra un taux de rafraîchissement maximal de 120 ips, quelque chose que la plupart des joueurs apprécieront. Si nous restons dans la section multimédia, nous devons parler des caméras où nous pouvons voir différentes configurations allant jusqu’à rien de moins que 64 MPX. Ce sera dans le cas des terminaux avec une seule caméra à l’arrière, car si nous voulons plus d’objectifs, il existe une option de trois capteurs avec un maximum de 13 MPX.