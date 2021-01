Jusqu’à présent ce mois-ci, nous avons rencontré plusieurs nouveautés dans le segment des processeurs. Aujourd’hui, nous les avons très présents et plus encore maintenant que Qualcomm revient à la charge pour montrer un autre processeur haut de gamme. A cette occasion, nous mentionnons le nouveau Snapdragon 870 qui arrivera également avec la 5G incorporé mais ce ne sera pas le haut de gamme de la firme.

Marques qui intégreront la nouvelle puce Qualcomm

Bien que la nouvelle puce Qualcomm ait été annoncée maintenant, cela ne signifie pas que nous ne verrons aucun terminal avec elle cette année. Au contraire, puisqu’ils arriveront tout au long du premier trimestre de cette année sur les téléphones de des marques haut de gamme comme Xiaomi, OPPO ou Motorola.

Comment est le Snapdragon 870?

L’une des caractéristiques que vous devriez voir avant d’acheter le mobile est le processeur. C’est celui qui contrôle toutes les fonctionnalités de l’appareil et cela dépend des entreprises comment le distribuer. Aujourd’hui, nous devons parler d’un nouvel ajout que Qualcomm met sur la table avec l’arrivée de Snapdragon 870.

Par la numérotation, on peut en déduire qu’il s’agit d’une puce destinée au haut de gamme comme l’était le 865+ que nous avons vu dans certains des meilleurs terminaux de 2020. Cette fois, nous trouvons la version améliorée de ce processeur qui part d’un composition à quatre noyaux. Nous avons une partie dédiée à l’intelligence artificielle avec sa section Hexagone en plus de placer des accessoires tels que WiFi 6, NFC et Bluetooth 5.2 en plus d’atteindre jusqu’à 16 Go de RAM.

Si nous nous concentrons sur la section multimédia, elle prend en charge des écrans jusqu’à 4K à 60 ips. Mais là où cela attire l’attention, c’est dans la section photographique, où nous avons un seul objectif de 200 MPX ou 25 MPX sur deux objectifs. Le potentiel d’enregistrement est également puissant avec sa capacité maximale de 8K à 30 ips ou 4 en HDR à 120 ips.

Actualités pour les smartphones haut de gamme

Ces derniers mois, nous avons vu de grands ajouts sur le marché des puces électroniques, où Qualcomm a été très présent. L’arrivée de Snapdragon 870 Cela aidera à construire des smartphones haut de gamme avec un processeur moins cher que le Snapdragon 888 que nous avons vu en décembre. En fait, la grande différence entre les deux est que le nouveau reste à 7 nm, ce qui augmente légèrement l’espace qu’il occupe sur la carte.