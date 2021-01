C’est à la fin du mois de décembre que nous avons appris tous les détails de deux des derniers lancements de Vivo, le Vivo X60 et le X60 Pro. Et avec les raisins de fin d’année encore frais, un autre modèle, le Vivo X60, est déjà à l’horizon. Pro +, un nouveau téléphone dont les spécifications viennent d’être divulguées.

Un nouveau modèle dont on connaît ses avantages grâce aux informations publiées par une boutique en ligne comme le géant chinois de la distribution JD.com dans lequel l’icône est affichée avec un processeur à moitié dévoilé et quatre finitions et capacités de RAM et de stockage.

Snapdragon au lieu d’Exynos

D’une part, Le logo Qualcomm peut être vu à moitié couvert, laissant entrevoir un premier chiffre, le «8» pour être exact, ce qui indique que ce modèle pourrait avoir le SoC Snapdragon 888 de Qualcomm (les X60 et X60 Pro ont opté pour un Samsung Exynos 1080). C’est la première image, et déjà dans la deuxième et la troisième une caméra apparaît et ce qui semble être un objectif, qui sait si Zeiss.

Mais en plus, les différentes configurations et couleurs dans lesquelles il sera lancé dans le nouveau terminal apparaissent également. 8 Go de RAM et 128 Go de capacité, ou 12 Go et 256 Go de capacité boîte de rangement en Deep Ocean Blue et Classic Orange (bleu et orange).

De plus, dans une bannière, celle qui apparaît sur ces lignes, il est fait référence à un objectif pour l’appareil photo qui met sa force dans la photo de nuit, un processeur puissant axé sur les jeux, des améliorations du son, un système d’exploitation hautement personnalisable et ce qui semble être un support pour un nouveau type de charge rapide.

Photo / Weibo

Parallèlement à ces données, on s’attend à ce que le X60 Pro + ait prise en charge des réseaux 5G, un écran qui prend en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz et exécute Android 11 hors de la boîte. Un téléphone qui de Weibo, objectif, peut arriver en mars avec une configuration de caméra arrière quadruple, avec un écran de 6 pouces et une batterie de 4700 mAh.

Via | 91 mobiles

Images | Weibo

