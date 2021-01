Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

La révélation officielle de The King of Fighters XV était prévue pour aujourd’hui, mais les plans ont changé de manière inattendue. Ce matin, SNK a partagé un message pour inviter les joueurs à la présentation du jeu; Cependant, quelques heures plus tard, il a partagé de mauvaises nouvelles.

Si vous vous attendiez à voir la première bande-annonce avec gameplay pour The King of Fighters XV ce soir, sachez que vous devrez attendre un peu plus longtemps. Ceci puisque SNK a reporté la révélation du jeu de combat.

D’autre part, la société a également préparé plusieurs annonces liées à Samurai Shodown pour aujourd’hui. Cependant, la présentation des prochains combattants DLC du jeu prendra plus de temps à arriver.

Le roi des combattants XV ne sera pas révélé aujourd’hui

Les joueurs sont un peu surpris par l’annonce, alors que SNK a publié un rappel il y a quelques heures pour regarder la performance de The King of Fighters XV. Peu de temps après, la société s’est excusée car elle a dû reporter la révélation du titre.

Par le biais de ses réseaux sociaux, SNK a rapporté qu’aujourd’hui il ne révélera aucun aperçu du jeu ni ne proposera de nouvelles sur le Season Pass 3 de Samurai Shodown. SNK n’a pas expliqué pourquoi il avait pris cette décision ni confirmé une nouvelle date pour la publication des annonces.

Dans un autre message, la société s’est excusée auprès des joueurs pour le retard et a demandé de la patience. Il a également assuré qu’il confirmera plus tard une nouvelle date et heure pour les annonces des deux titres.

«Nous nous excusons sincèrement auprès de tous ceux qui attendaient avec impatience les annonces. Nous informerons nos fans dès que la nouvelle date et l’heure seront confirmées, et nous apprécions votre aimable compréhension », a écrit SNK.

Certains acteurs ont apporté leur soutien à l’entreprise, le remerciant pour son travail et affirmant qu’ils seront patients. En revanche, une partie de la communauté est bouleversée, car l’annulation a été confirmée avec peu de temps par rapport à l’heure initialement prévue.

D’autres fans sont inquiets, craignant que le retard soit dû à des problèmes de développement ou à quelque chose qui affecte directement le titre. Comme nous l’avons mentionné, SNK n’a pas clarifié la raison du report des annonces.

Le King of Fighters XV est en développement pour des plates-formes non confirmées. Dans ce lien, vous trouverez plus d’informations sur le titre.