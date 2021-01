Il était également prévu de rencontrer les personnages de la troisième passe de saison de Samurai Showdown.

Le 7 janvier a été marqué en rouge sur le calendrier par les fans de la saga le roi des combattants, car c’était à ce moment-là que SNK avait promis de montrer la première bande-annonce officielle de The King of Fighters XV. Mais dans les 24 heures, la société a annoncé qu’elle reportait l’annonce indéfiniment.

Dans quelques tweets, SNK a écrit, en plus de confirmer le retard, une lettre d’excuses aux fans qui attendaient avec impatience l’annonce. Ils n’ont pas révélé quand la bande-annonce sera de nouveau diffusée et ils assurent qu’ils informeront les fans lorsque la nouvelle date et l’heure seront fixées. Les personnages de Samurai Showdown Season Pass 3 allaient également être présentés à la société.

Il faut donc attendre un peu plus longtemps pour voir les premiers détails sur ce que ses managers classent comme “le jeu le plus ambitieux de la saga”. Pour le moment, The King of Fighters XV a à peine un teaser, le logo officiel et les plateformes sur lesquelles il est prévu d’arriver ne sont même pas confirmés.

Si vous souhaitez en savoir plus sur influence de la saga King of Fighters dans le monde des jeux vidéo, ce rapport est essentiel.

En savoir plus: SNK et The King of Fighters XV.

