Oui vous ne pouvez pas déplacer les icônes du bureau dans Windows 10, cet article vous sera très utile, puisque nous vous apportons le solution à ce problème frappant. Vous avez sûrement essayé de déplacer une icône vers une autre section du bureau et vous trouvez qu’il est impossible de le faire, les icônes reviennent à leur position initiale.

Du coup, on retrouve le bureau automatiquement organisé par Windows et on ne peut rien faire?Comment nous le résolvons? Ensuite, nous allons voir ce que nous devons faire pour pouvoir déplacer librement les icônes sur le bureau Windows 10.

Je ne peux pas déplacer les icônes du bureau dans Windows 10

Un peu plus bas, nous allons essayer plusieurs méthodes pour tenter de résoudre le problème:

Testez la souris ou le pavé tactile. Désactivez la disposition automatique des icônes. Désinstallez tout programme de l’organiseur de bureau. Réinitialisez les options des dossiers. Changez la résolution de l’écran. Définissez la taille de l’échelle pour le texte, les applications, etc. sur le bureau Modifier l’espacement entre les icônes via le registre Désactiver l’autorisation pour les thèmes de modifier les icônes du bureau Mettre à jour le pilote graphique

Un peu plus bas, nous verrons en détail chacun des points mentionnés dans le paragraphe précédent.

Testez la souris ou le trackpad

Il s’agit d’un test simple pour vérifier que la souris ou le panneau tactile de notre ordinateur fonctionne comme il se doit. Surtout si les boutons gauche et droit, la molette centrale et la molette de défilement, etc. fonctionnent.

Ouvrez un bloc-notes, puis écrivez n’importe quel type de texte. Essayez de sélectionner ledit texte avec le clic gauche puis un clic droit, un menu contextuel devrait apparaître. Essayez de faire défiler vers le haut et vers le bas avec la molette de la souris. Si les boutons fonctionnent, nous passons à la deuxième méthode.

Désactiver la disposition automatique des icônes du bureau dans Windows 10

C’est peut-être la raison pour laquelle vous ne pouvez pas déplacer les icônes sur le bureau Windows 10. Pour désactiver l’organisation automatique des icônes, vous devrez simplement faire un clic droit sur un espace vide du bureau et vous verrez qu’un menu contextuel apparaît.

Il vous suffira de déplacer la souris sur l’option “Afficher” puis de vérifier que l’option “Organiser automatiquement les icônes” n’est pas activée. Si tel est le cas, désactivez-le.

Désinstaller le programme organisateur de bureau

De nombreuses personnes installent des logiciels pour organiser les raccourcis et les icônes du bureau. Si tel est votre cas, vous devriez peut-être essayer de le désinstaller pour vérifier qu’il ne cause pas de problèmes.

Réinitialiser les options de dossier

Une autre alternative que nous avons est de réinitialiser les options du dossier, cela peut résoudre nos problèmes.

Pour cela, nous devrons appuyer sur les touches Windows + E. Ensuite, nous irons dans le menu “Affichage” et cliquez sur “Options”. Ensuite, nous irons dans l’onglet “Général” et dans “Options des dossiers” nous cliquerons sur ” Restaurer les valeurs par défaut. »Ensuite, dans l’onglet« Affichage », nous devrons cliquer sur le bouton« Réinitialiser les dossiers ». Pour terminer, appuyez sur« Appliquer »puis sur« OK ».

Modifier la résolution de l’écran

Ouvrez “Paramètres Windows” en appuyant sur les touches “Windows + i” puis allez dans la section “Système” et ouvrez “Affichage”. Ici, vous pouvez changer la résolution de celui-ci, changer la taille recommandée.

Redimensionner le texte et les applications

Une autre solution possible serait de redimensionner ou mettre à l’échelle le texte et les applications. Pour cela, vous devrez ouvrir “Paramètres Windows” en appuyant sur les touches “Windows + i”. Ensuite, nous devrons accéder à la section “Système” puis “Ecran” ici vous pouvez modifier le “Echelle et distribution”.

Redimensionner les icônes du bureau

Si vous avez trop d’icônes sur le bureau et que leur taille est trop grande. Ensuite, vous devrez les redimensionner en faisant un clic droit sur une zone vide du bureau. Ensuite, nous irons à l’option “Afficher” et vous pourrez modifier sa taille.

Modifier l’espacement des icônes à partir du registre Windows

Si Windows est configuré pour qu’il y ait trop d’espace entre les icônes, ils ne bougeront pas. Ensuite, nous devons utiliser le registre Windows pour le modifier. Avant de modifier le registre, nous vous recommandons de créer un point de restauration système ou une sauvegarde.

Pour cela, nous devons naviguer à partir de la barre latérale gauche jusqu’à atteindre “WindowsMetrics”: HKEY_CURRENT_USER Control Panel Desktop WindowMetrics

Une fois que nous sommes dans “WindowsMetrics”, nous devons aller dans la section de droite et double-cliquer sur “IconSpacing”. Les valeurs par défaut sont -1128. Ce que nous devons faire, c’est entrer des valeurs comprises entre -2730 et 480. Plus nous avons de valeur ici, plus il y aura d’espace entre les icônes.

Après avoir modifié les valeurs, nous devons redémarrer l’ordinateur pour que celles-ci prennent effet.

Empêcher les thèmes de changer les icônes du bureau

Si vous avez un thème installé dans Windows 10, il est fort probable que ce thème soit à l’origine de ces problèmes. À partir des “Paramètres de l’icône du bureau” dans “Thèmes” dans “Système” dans “Paramètres Windows”, vous pouvez le modifier.

Lorsque vous cliquez sur “Configuration de l’icône du bureau”, une nouvelle fenêtre s’ouvre, nous devons décocher l’option qui se trouve en dessous de tout, puis cliquer sur “OK”.

Mettre à jour les pilotes graphiques

Si vous avez le pilotes graphiques obsolètes. Cela peut également nous causer des problèmes lors du déplacement des icônes. Mais cela peut aussi causer de nombreux autres problèmes dans le système d’exploitation. Nous vous recommandons de toujours mettre à jour tous les pilotes de votre ordinateur.

