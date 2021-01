Si cette semaine nous avons eu beaucoup de nouveau matériel sur l’imminent Resident Evil 8, il y a quelques heures le médium Videogames Chronicle a révélé de nouvelles informations sur l’un des projets les plus attendus des fans, Resident Evil 4 Remake. Bien que le jeu n’ait pas encore été annoncé, selon VGC, une source les informe que le développement aurait pris une nouvelle direction ces derniers temps.

Selon le média, le jeu de Capcom aurait commencé son développement en 2018 par le nouveau studio M-Two, créé par l’ancien directeur des Platinum Games Tatsuya Minami. Cependant, selon VGC, le studio basé à Osaka aurait vu son rôle dans le développement considérablement réduit, la responsabilité étant transférée à Capcom Division 1, le principal studio responsable de la saga Resident Evil et Devil May Cry.

Ce studio inconnu aurait été fondé en partie par Capcom et en partie par Minami, et serait composé de développeurs de Platinum Games impliqué dans des succès comme Bayonetta 2 et Metal Gear Rising. Sa participation à la saga Capcom a été confirmée avec Resident Evil 3 Remake, où Tatsuya Minami était producteur exécutif. Cependant, le but ultime de la création du studio serait axé sur Resident Evil 4 Remake, un projet que Division 1 va désormais mener dans une nouvelle direction.

Resident Evil 2 Remake | Capcom

La saga Resident Evil, dans un grand moment de forme

Tout indique que le brusque changement de direction du développement se traduira par un Retard d’annonce de Resident Evil 4 Remake, bien que la vérité soit que les fans de la saga ont en 2021 beaucoup de matériel pour raccourcir l’attente. Ces dernières années, la saga a de la chance, avec des sorties à succès telles que Resident Evil 2 Remake.