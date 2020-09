Sonos a reçu un brevet pour deux modèles de casques sans fil. Son premier appareil portable pourrait inclure la suppression du bruit et la possibilité «d’échanger» l’audio avec des haut-parleurs à proximité.

Des rumeurs ont persisté selon lesquelles Sonos travaillait sur des écouteurs, et il y a maintenant des indices sur ce que cela pourrait impliquer.

La société a reçu un brevet (via Protocol et CNET) couvrant deux conceptions potentielles d’écouteurs intra-auriculaires. Bien qu’aucun des deux n’ait un look particulièrement radical, l’expertise audio multi-pièces de Sonos pourrait leur donner un avantage sur les écouteurs conventionnels.

Plus particulièrement, les sur-oreilles pourraient avoir un «échange» qui déplace le contenu existant vers et depuis les écouteurs. Vous pouvez terminer l’écoute d’un podcast sur vos écouteurs lorsque quelqu’un se couche ou reprendre un album sur vos haut-parleurs lorsque vous rentrez chez vous.

Sonos explore également les commandes à boutons et tactiles qui fourniraient un contrôle avancé sur les services de streaming musical. Une prise d’entrée de ligne pour l’audio filaire pourrait également servir de port de charge, bien que le brevet parle également d’une éventuelle charge USB.

Il peut s’agir d’un casque complet avec annulation active du bruit et appels vocaux, et peut utiliser à la fois Bluetooth et Wi-Fi pour l’écoute.

Cependant, ne vous attendez pas à ce que cela représente exactement ce que vous verriez de Sonos. Les brevets peuvent offrir des indices sur ce qu’une entreprise fera ensuite, mais rien ne garantit que vous verrez des écouteurs comme ceux représentés ici. Un porte-parole a déclaré à Protocol que la société dépose «des dizaines» de brevets chaque année et que Sonos n’a pas d’informations à partager «pour le moment» pour sa feuille de route produit.

Il y a une incitation pour Sonos à sortir des écouteurs le plus tôt possible. Sonos a supprimé 12% de ses emplois alors que la pandémie de COVID-19 a frappé les États-Unis et a nui aux ventes. Les écouteurs sans fil diversifieraient la gamme de Sonos et l’aideraient à surmonter les mauvaises ventes de ses haut-parleurs multi-pièces.