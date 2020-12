Sony s’engage pleinement envers sa base d’utilisateurs

Bien qu’avec un lancement échelonné, et avec certains problèmes dans certains pays, la nouvelle PS5 est déjà parmi nous. Sony a déjà un pied dans la nouvelle génération, mais cela ne lui a pas fait oublier l’actuelle, encore moins compte tenu des millions de PS4 qui ont été distribuées dans le monde. La société voulait en parler un peu, en fait c’était le PDG de PlayStation, Jim Ryan, qui l’a fait. Pour que? Pour indiquer clairement qu’ils continueront à proposer du contenu aux joueurs PS4.

PlayStation n’oublie pas la PS4 ou son immense communauté

Ryan a joué dans une interview qui a publié BORD dans son dernier numéro, et à partir duquel ResetERA a recueilli plusieurs déclarations. Parmi eux, le PDG de la firme de jeux vidéo a souligné son engagement auprès des joueurs de la génération actuelle. «Nous avons une responsabilité envers cette immense communauté, et une opportunité de continuez à créer d’excellents jeux pour PS4 aussi longtemps que nécessaire », a-t-il voulu souligner.

C’est quelque chose que la société avait déjà précisé avec le lancement sur PS4 du nouvel Horizon: Forbidden West, et que le PDG lui-même a également laissé entendre avec le lancement éventuel de God of War: Ragnarok sur PS4. “Je crois que vous allez voir une file d’attente avec PS4 que vous n’avez pas vue avec PS3«, Élargit celui du PS,« au fil du temps, vous verrez de plus en plus l’accent sur le développement pour PS5 et le SKU PS5 sera celui qui envoie “; mais, pendant que cela se produit, ils continueront à prendre en charge les utilisateurs actuels.

Ryan pense que c’est «la bonne chose à faire». Et vous, Pensez-vous que c’est la bonne façon ou que cela limitera les possibilités des prochains jeux?