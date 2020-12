Android 11 est sur le point d’atteindre ses trois premiers mois de vie, mais pendant tout ce temps, très peu de fabricants ont mis à jour leurs appareils avec la nouvelle version du système d’exploitation mobile, mais cela a commencé à changer ces dernières semaines.

De nombreux fabricants se sont engagés à mettre à jour leurs appareils entre la fin de cette année et le début de 2021, avec Sony le dernier constructeur à avoir annoncé son calendrier de mise à jour.

Le calendrier de mise à jour du Sony Xperia

La division allemande de Sony a officiellement annoncé l’arrivée d’Android 11 pour son Xperia, confirmant quels modèles et quand ils commenceront à recevoir la mise à jour tant attendue.

Pour le moment, il n’a confirmé que la mise à jour de Android 11 pour quatre modèles. Le premier Sony à recevoir la nouvelle version sera le Xperia 1 II à partir de décembre 2020. Ensuite, il sera suivi des Xperia 5 II et Xperia 10 II, qui seront mis à jour fin janvier 2021, et un mois plus tard, les Xperia 1 et Xperia 5. Pour le moment, il n’y a plus de modèles confirmés.

Xperia 1 II: depuis décembre 2020.

Xperia 5 II: depuis fin janvier 2021.

Xperia 10 II: depuis fin janvier 2021.

Xperia 1: depuis février 2021.

Xperia 5: depuis février 2021.

Avec Android 11, le Sony Xperia bénéficiera de la nouvelle gestion des conversations, des bulles de chat, de l’enregistrement d’écran, de l’intégration de Google Home, des améliorations de la confidentialité et de la sécurité, entre autres nouvelles fonctionnalités.

Plus d’informations | Sony

Partager Sony annonce quels téléphones et quand ils passeront à Android 11