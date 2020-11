Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Au fur et à mesure que nous nous rapprochons du lancement des consoles de nouvelle génération, plus de détails sur leurs fonctions et leurs caractéristiques de performance apparaissent. Il y avait encore des doutes sur les possibilités de résolution qui seraient prises en charge sur PlayStation 5 et l’une des options les plus populaires sur PC ne sera pas proposée nativement par la console.

Selon les informations d’IGN Italie, 1 semaine après la sortie de la PlayStation 5, Sony a confirmé que la console ne sera pas compatible avec la résolution 1440p en mode natif, ce qui signifie que bien que la console puisse offrir des graphiques 4K et inclure une sortie jusqu’à 8K, la console ne fournira pas 1440 graphiques lors de l’exécution directe d’un jeu.

Dans le cas où vous l’avez manqué: La PlayStation 5 ne sera pas physiquement vendue dans les magasins lors de sa première en raison de la pandémie.

La PlayStation 5 sera compatible avec les moniteurs de résolution 1440p

Cela ne veut pas dire, cependant, que les moniteurs avec cette résolution ne fonctionneront pas avec la console. La console pourra afficher des graphiques en 1440p, mais ce ne sera pas en natif, mais elle sera mise à l’échelle, soit de 1080p à 1440p, soit de 4K à 1440p.

Si vous envisagez de jouer à PlayStation 5 sur un téléviseur avec prise en charge de la résolution 1080p ou 4K, le manque de prise en charge de la résolution 1440p ne devrait pas vous poser de problème après tout, ce sont les options les plus utilisées sur ces appareils. Cependant, ce sera un point négatif pour les utilisateurs de PC, car il s’agit d’une résolution très courante dans les moniteurs de cette plate-forme et que les utilisateurs préfèrent.

Comment recevez-vous cette nouvelle? Espériez-vous utiliser votre moniteur 1440p pour jouer à la PlayStation 5? Dites le nous dans les commentaires.

Nous en profitons pour mentionner que si vous achetez la PlayStation 5 de lancement comme de nombreux jeux, vous devrez faire une bonne gestion du stockage, car dans un premier temps, il ne sera pas possible d’augmenter la capacité du SSD.

De plus, récemment, certains médias avaient diffusé des informations inexactes sur la PlayStation 5 concernant HDMI, car ils indiquaient que ce câble était 2.0 alors qu’en réalité il s’agit de la version 2.1, ce que Sony a déjà confirmé.

La PlayStation 5 fera ses débuts le 12 novembre au Mexique et dans d’autres régions; le 19 novembre, il sera disponible dans le reste du monde. Vous pouvez trouver plus de nouvelles le concernant si vous visitez cette page. Ensuite, nous vous laissons avec la vidéo du déballage que nous avons fait.

