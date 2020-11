Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

On pourrait dire que le Playstation 5 C’est l’un des objets technologiques les plus attendus de cette année et bien que son lancement soit imminent, des nouvelles, des surprises et des détails de la console continuent de sortir. Car rappelons-nous que bien que la console n’ait pas encore son lancement officiel, divers médias de presse, influenceurs et personnes de la région ont déjà un PS5 entre leurs mains, et ce sont ces mêmes personnes qui ont rapporté quelque chose qui a fait l’objet de rumeurs et est que le PS5 il ne prend pas en charge 2K.

Sony a confirmé cette information à IGN Italia, le PS5 il ne prend pas en charge la résolution 1440p. Ce qui signifie que si vous avez un moniteur 1440p (2K), la console ne lira pas le contenu avec cette qualité, vous obtiendrez très probablement une résolution de 1080p avec un redimensionnement sur votre moniteur.

Cette nouvelle touchera principalement les joueurs de PC, comme ce sont eux qui ont fréquemment des moniteurs avec une résolution 2K exclusivement pour les jeux, donc sur ces moniteurs, la PS5 ne montrera pas toute sa puissance. Quelque chose que les fans de Sony les a beaucoup dérangés depuis leXbox Series S, qui est moins cher et moins puissant, parvient à reproduire du contenu en 2K de manière native.

Les utilisateurs des médias sociaux pensent que la raison en est que Sony ne vend pas de téléviseurs 2K, mais ce ne sont que des théories, car les raisons pour lesquelles Sony n’a pas autorisé la PS5 à prendre en charge 2K sont encore inconnues.

