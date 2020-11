Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 03/11/2020 16h55

La semaine dernière, le déballage a finalement commencé à sortir du PlayStation 5 et Xbox Series X, mais il y avait un détail important qui a inquiété les fans de Sony. Tandis que Microsoft a précisé que le câble HDMI Inclus avec les nouvelles consoles était 2.1, c’est-à-dire qu’il permet de jouer jusqu’à 4K et 120FPS, il y avait des doutes sur celui qui l’accompagnait PS5, mais maintenant nous avons la réponse et vous l’aimerez sûrement.

Tel que rapporté par le portail italien Evereye, Sony a confirmé que le câble HDMI ce qui vient avec PS5 Oui, c’est la version 2.1, vous n’aurez donc pas besoin d’en acheter une nouvelle au cas où vous voudriez tirer le meilleur parti de votre nouvelle console.

Cependant, ce n’est pas le seul facteur à prendre en compte lorsque vous jouez à des jeux. 120FPS. Pour commencer, pas tous les jeux PS5 prendra en charge ces images par seconde. Pour l’instant, seuls quelques titres l’ont confirmé, comme Devil May Cry 5: Édition spéciale et DiRT 5, par exemple. En plus de cela, vous aurez évidemment besoin d’un téléviseur qui permet un taux de rafraîchissement de 120Hz.

