Bien que la PS5 soit dans quelques jours, Sony n’envisage pas d’oublier les utilisateurs du PS4, Du moins pour le moment. Récemment, Jim Ryan, PDG du SIE, a mentionné que la société prévoit toujours de prendre en charge la console de génération actuelle, ceci malgré les commentaires précédents du manager.

Dans une récente interview avec GamesIndustry.biz, Ryan a mentionné que la pandémie et le fait que les gens passent plus de temps à la maison a modifié leur point de vue sur le changement générationnel. Rappelons que dans le passé, le PDG avait mentionné que la société allait se concentrer sur la PS5 à partir de la prochaine génération. Voici ce qu’il a commenté:

«De toute évidence, notre point de vue a été soulevé sur ce qui est possible avec la communauté PS4, sur la base de ce que nous avons observé au cours des six derniers mois. Cela peut être assez puissant, car en 2021, 2022 … cette communauté PS4 dont nous avons parlé constituera la grande majorité des personnes possédant une console PlayStation pour les années à venir. Il est essentiel que nous les maintenions engagés et heureux. Et les six derniers mois ont montré que nous pouvions faire cela à un point que nous ne pensions pas possible lorsque nous soumettions nos plans à COVID.