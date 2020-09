Sony poursuit le déploiement de son catalogue de smartphones conformément à ce que nous voyons dans de plus en plus de produits Sony Electronics, maintenant qu’il s’agit d’une division indépendante, dans le cadre de sa proposition plus itérative que révolutionnaire. Il le fait maintenant main dans la main avec Sony Xperia 5 II.

Le haut de gamme japonais est composé de deux terminaux principaux. Le Xperia 1, maintenant dans son édition Mk II, est soutenu par quelque chose que Sony fait très bien: les versions compactes. Ainsi, le Xperia 5 que nous avons vu il y a environ un an est désormais renouvelé avec le Sony Xperia 5 Mk II.

Les nouveautés sont nombreuses, qui partent bien sûr des caractéristiques typiques de la dernière génération. Là, vous ne pouvez pas manquer la connectivité 5G qui vient du meilleur processeur Qualcomm pour 2020. Voyons-le en détail.

Sony Xperia 5 II, itérant un produit singulier

Le Sony Xperia 5 s’est déployé en 2019 comme un support au haut de gamme pour les poches moins profondes. Dans les deux sens, depuis ces propositions au format ultra-large 21: 9. Cela vient de la main d’un design qui est plus facile à tenir, bien que beaucoup plus allongé.

Sony

Dans ce cas, il se répète avec un écran OLED avec support HDR, qui dans ce cas est maintenu en résolution FullHD + (1080p), sur une diagonale désormais de 6,1 pouces. Accélère, oui, le taux de rafraîchissement de votre écran jusqu’à 120 Hz si typique du haut de gamme au cours de la dernière année.

À l’intérieur, alors que nous avançions, se trouve le meilleur Snapdragon disponible, le 865. Il est livré avec 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne. Deux chiffres qui ne sont pas les plus volumineux du marché, mais qui visent à répondre aux besoins de chacun pendant plusieurs années. Il est également complété par le support Sony typique pour les cartes microSD.

Malgré sa taille, Sony redouble d’efforts dans l’une des sections où la version précédente se démarque le moins. Et est-ce que la batterie augmente de plus de 25%, jusqu’à pas moins de 4000 mAh. Plus qu’assez pour promettre une journée d’utilisation et de facilité. Il devrait également bénéficier d’un support de charge rapide, bien que sa puissance n’ait pas été confirmée et que son épaisseur reste à 8 millimètres.

En plus de la 5G susmentionnée, le Xperia 5 II dispose d’une connectivité Wi-Fi 6, en plus de récupérer la prise casque 3,5 mm et d’être certifié contre l’eau et la poussière sous la norme IP65 / 68 – peut-être selon le marché.

Une re-génération dédiée aux caméras

Encore une fois, Sony accorde une grande importance aux capacités photographiques. Répétez avec trois capteurs fondamentaux dans les plages focales principales, et avec une résolution modeste mais focalisée sur les résultats. Ceux-ci sont:

Super grand angle, équivalent à un 16 mm, 12 mégapixels avec une ouverture f / 2,2.

Grand angle principal, équivalent à un 24 mm, 12 mégapixels avec ouverture f / 1.7. Optiquement stabilisé (OIS)

Téléobjectif avec zoom 3x, équivalent à 70 mm, 12 mégapixels avec ouverture f / 2.4. Optiquement stabilisé (OIS).

Recevez certaines des améliorations les plus intéressantes que Sony consacre exclusivement à ses appareils photo. Autrement dit, il dispose d’un suivi oculaire en temps réel, ainsi que de divers profils d’enregistrement vidéo de qualité «professionnelle». C’est le premier smartphone capable d’enregistrer en 4K HDR à 120 ips ou au ralenti.

Sa caméra frontale dispose d’un capteur de 8 mégapixels avec ouverture f / 2.0, également équivalent à un 24 mm. Cependant, l’équipement avec les capteurs encore plus gros et plus puissants que nous voyons cette année dans le haut de gamme fait défaut.

Sony Xperia 5 II, jamais les deuxièmes parties n’étaient aussi prometteuses

Sony

Contrairement aux autres lancements actuellement, le Sony Xperia 5 II sera disponible à la réservation ce mois-ci, selon les marchés, au prix de 899 euros. Cependant, il est prévu qu’en termes de disponibilité finale, cela durera jusqu’aux premiers jours de décembre, bien qu’il y ait des packs qui encourageront votre réservation.

Là encore, l’effet de la 5G est perceptible, ce qui augmente considérablement le prix final des appareils, bien qu’il les prépare également aux réseaux de nouvelle génération qui commencent à être disponibles.

