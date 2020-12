Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Bien qu’il n’y ait qu’un seul jeu Astro complet en forme (et 2 jeux courts qui servent de démonstration des capacités de la PlayStation 4 et de la PlayStation 5), la franchise PlayStation a réussi à gagner l’affection des fans. La dernière aventure, précisément, a laissé les utilisateurs désireux de continuer à jouer de nouvelles expériences avec les robots mignons. Un indice récent suggérait qu’il y aurait plus de séries à venir, mais malheureusement, PlayStation vient de confirmer qu’il n’y a pas de plans pour cela.

Dans le dernier numéro du magazine Edge (via Video Games Chronicle), il y a une interview de Nicolas Doucet, le chef de Team Asobi, qui est une division de développement du studio interne de PlayStation SIE Japan Studio. Dans celui-ci, on a demandé à Doucet s’il envisageait déjà une extension (DLC) ou une suite pour Astro’s Playroom et la réponse n’était pas très encourageante, car, contrairement à ce qu’il croyait, le studio n’a toujours pas l’intention de créer une nouvelle aventure Astro.

“Pour le moment, il n’y a aucun projet d’extension de la salle de jeux d’Astro, mais je pense que cela dépendra de la popularité du jeu”, a déclaré Doucet. «Jusqu’à présent, nous avons vu beaucoup de choses dans les médias, et cela a été très positif, et nous sommes très très heureux. Mais cela dépendra en grande partie de l’expérience du consommateur. “

Dans le cas où vous l’avez manqué: Astro Bot Rescue Mission allait avoir un mode multijoueur.

L’équipe Asobi pourrait continuer à travailler sur Astro

Heureusement, ce ne sont pas que de mauvaises nouvelles, puisque Doucet a montré qu’il y a la possibilité de continuer à travailler sur la série, mais c’est quelque chose qui serait décidé après avoir vu si le personnage s’avère populaire et «s’il prouve que les gens le sont vraiment amusant », alors seulement un DLC ou une suite« pourrait être une voie à suivre ».

Donc, pour le moment, le développeur n’a pas encore décidé du nouveau projet qu’il entreprendra après Astro’s Playroom. Selon Doucet, l’équipe Asobi teste plusieurs idées qui tirent parti de la technologie DualSense et que si l’une d’elles s’avère assez bonne, elle pourrait devenir la direction que prendra l’étude.

Aimeriez-vous voir le retour d’Astro? Vous attendiez-vous à ce qu’un nouveau jeu de la série soit annoncé prochainement? Dites le nous dans les commentaires.

La salle de jeux d’Astro est exclusivement disponible sur PlayStation 5 et ne peut être achetée que lorsque vous achetez la console, car elle est préinstallée. C’est un jeu éphémère mais intéressant qui parvient à démontrer les capacités du matériel PlayStation 5 et qui a une durée considérable. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à la série en visitant cette page.

