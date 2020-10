Sony serait dans la phase finale des négociations pour acheter Crunchyroll, le service de streaming d’anime populaire. Selon un rapport Nikkei, le géant japonais offrirait 957 millions de dollars pour le service, une décision qui laisserait Sony bien positionné dans l’arène de l’anime en streaming.

Si l’accord est conclu, Sony deviendrait public pendant plus de 70 millions d’utilisateurs et 3 millions d’abonnés payants du service d’anime. L’achat de Crunchyroll renforcerait les efforts de la société qui octroie actuellement des licences à son contenu sur d’autres services de streaming, tels que le récent Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.

Selon le rapport Nikkei, Sony a obtenu le droit exclusif d’échanger contre Crunchyroll. Le service d’anime appartient à AT&T, qui a déjà tenté de le vendre aux Japonais pour une somme proche de 1,5 milliard de dollars.

The Information rapportait il y a quelques mois qu’AT & T cherchait à se débarrasser de ses propriétés non essentielles, parmi lesquelles Crunchyroll ou Warner Bros.Interactive Entertainment, le studio qui a créé des jeux vidéo tels que Mortal Kombat XI ou Middle Earth: Shadow of Mordor.

Crunchyroll, la clé pour que Sony soit le plus grand distributeur d’anime

Tueur de démons: Kimetsu no Yaiba

Crunchyroll est fait partie du portefeuille AT&T et est offert en tant que service à valeur ajoutée à ceux qui ont un abonnement à HBO Max. Au Mexique, vous pouvez accéder à l’ensemble de la bibliothèque d’anime sans publicité en une redevance mensuelle de 99 pesos.

Acheter Crunchyroll signifierait plus d’anime sur d’autres produits, comme la PlayStation 5

Si elle s’ajoutait à la gamme de produits Sony, la société ajouterait plus de 1000 titres sur d’autres fronts, comme la PlayStation 5, par exemple. Crunchyroll serait la clé pour Sony pour élever le visage de Netflix dans le domaine de l’anime, une catégorie avec des millions de fans qui a récemment été considérée comme importante par les grands services de streaming.

Sony possède Funimation, une société de distribution d’anime dans les pays occidentaux qui propose depuis 2016 un service de films en streaming. L’entreprise technologique a acquis 95% de l’entreprise en 2017 en vue de renforcer sa présence dans les films d’animation japonais.

Avec l’achat de Crunchyroll, Sony deviendrait le plus grand distributeur d’anime au monde. Ce serait une bonne nouvelle pour les fans occidentaux qui ne profitent normalement pas de leur série préférée en raison des droits et de la distribution.

L’article Sony serait sur le point d’acheter Crunchyroll, le service de streaming d’anime populaire a été publié sur Hypertext.