Crunchyroll, le service de streaming d’anime populaire, aura bientôt un nouveau propriétaire. Et pas n’importe lequel: Sony paiera à AT&T environ 955 millions de dollars pour un achat pris pour acquis, disent-ils chez Nikkei Asia.

Une façon simple de décrire Crunchyroll serait de dire qu’il s’agit de l’anime Netflix. En d’autres termes, une plateforme de vidéo à la demande (VOD) qui, en payant un abonnement, permet d’accéder au plus grand catalogue d’anime en ligne au monde, y compris du contenu original et exclusif.

Contrairement à des services tels que Netflix, HBO ou similaires, cependant, Crunchyroll propose une partie de son contenu gratuitement, en plus, bien sûr, que sa taille n’est pas comparable en raison du créneau déterminé. Crunchyroll compte actuellement environ 70 millions d’abonnés gratuits et environ 3 millions d’abonnés payants.

Crunchyroll a été acquis en 2018 par le géant américain AT&T, propriétaire entre autres de WarnerMedia et ses filiales telles que WarnerBros ou HBO, ils continueront donc à être fortement présents dans tous les types de productions audiovisuelles, tant pour les cinémas – lorsque les cinémas seront à nouveau opérationnels – que pour le streaming.

Alors pourquoi se débarrasser d’un actif comme Crunchyroll, unique dans sa catégorie et avec des anime plus établis que jamais dans la culture populaire? Affaires, probablement. Mais que l’intérêt général pour l’anime se développe, nul n’en doute: il y a Netflix, l’une des plateformes indépendantes qui s’engage le plus sur ce médium pour le démontrer.

Mais il y a aussi les chiffres du commerce mondial, qui indiquent une augmentation de la valeur de l’anime de 1,5 fois ce qu’elle était il y a cinq ans, atteignant en 2018 environ des bénéfices de 21 milliards de dollars dans le monde. Un exemple récent de ce succès est venu de Crunchyroll avec la sortie de Demon Slayer, ce qui en fait le film d’animation le plus rentable du Japon, avec 10 milliards de yens en dix jours.

Un dixième de ce montant est ce que Sony va payer pour Crunchyroll, bien que les nouvelles et les données n’aient pas encore été confirmées. Mais cela ne semble pas être une mauvaise affaire pour les Japonais de créer une communauté autour d’un média qui attire de plus en plus de monde et dont la relation avec les jeux est importante.

Et il ne peut être exclu qu’un nouveau service de streaming finisse par germer à partir des catalogues Crunchyroll et Sony Pictures. À l’époque.